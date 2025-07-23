大狀化身輔警圓警察夢　冀以「法理情」服務市民、助解疑難感滿足

新一期《警聲》今（23日）出版，今年5月正式成為輔警，同時身兼執業大律師的紹軒接受訪問。脫下法庭的假髮與黑袍，換上筆挺的警察制服—這是執業大律師紹軒的日常切換。白天，他在法庭為當事人辯護、針鋒相對；晚上化身輔警，穿梭於北角街頭巡邏，為社區守護者。這份獨特的「雙面」人生，源於一個重燃的警察夢。



執業大律師紹軒今年當上輔警，成為社區守護者。（警方提供）

曾因體能未達標放下兒時警察夢 今投考輔警獲派駐北角分區

「從小就是警察粉絲，愛看偵探推理小說，總幻想着自己化身探員伸張正義。」紹軒笑着回憶。雖然曾因體能未達標而暫時放下警察夢，但他發現法律工作與刑事調查密不可分，遂努力成為大律師。頻繁與警務人員接觸的經驗，讓他更深切體會警務工作的意義與挑戰，也重新燃起心中那份嚮往。在好友鼓勵下，他於去年投考輔警，並於今年5月畢業，獲派駐守北角分區。

當大律師穿上警服 紹軒在證人席上的「換位思考」

身份的轉換，帶給紹軒前所未有的視角衝擊。當他從盤問證人的「大狀」，轉換位置以警察身份站上證人席時，感受尤為深刻。「作為律師，我會嚴格審視控方證據是否充分、程序是否嚴謹，力求案件『無懈可擊』。但當成為蒐證、處理案件的第一線警察，才真切體會到要達到律師眼中『完美』的標準，過程是多麼艱鉅與複雜。」這種「換位」體驗，不僅讓他深刻理解執法人員的難處，更時刻自我鞭策在執勤時，必須以法律人員的嚴謹審視每一個細節，力求避免程序出現瑕疵。

紹軒表示無論作為律師還是警察，都應該「法理情」兼備，為市民服務。（警方提供）

法律知識成輔警利器 助老夫婦解決滲水困擾

紹軒的法律專業，成為他在輔警工作中的獨特利器。警察公共關係部今年收到一則獲表揚的「好警察故事」，主角正是他。當時他處理一宗糾紛案件，老夫婦住戶因樓上單位長期滲水未獲解決。紹軒沒有停留於表面調解，他運用專業知識，清晰指引老夫婦向滲水投訴調查聯合辦事處求助，並建議他們申請具有法律效力的「妨擾事故通知」，透過法律途徑解決多年困擾。紹軒說：「能將所學的法律知識，應用在最前線直接幫助市民，那種滿足感難以言喻！」

處理女童自殺案感無助悲痛 堅信「法理情」缺一不可

然而，輔警經歷也給這位熟知法理的大律師上了重要一課，就是「情」的重量。當他處理一宗令人心碎的女童自殺案件時，負責為家屬錄口供的紹軒，深深感受到那份無助與悲痛。「在法庭上看到犯人定罪入獄、家屬分離的場面，或許已有些職業麻木，但這次經歷讓我徹底明白，無論是大狀還是警察，我們手中處理的從來不只是一份檔案、一宗案件，而是一個個真實的人生，甚至是他人生命的轉折點。」這份體悟，讓他堅信「法理情」缺一不可：「在堅守法理的同時，必須懷抱同理心，真心實意地為市民服務。」