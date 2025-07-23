拉丁舞導師抽脂死　女西醫不服誤殺罪成　指原審官指引不清提上訴

女西醫關孝孜於2014年為拉丁舞女導師李嘉瑩作抽脂手術後，李不幸離世，關被指疏忽，經審訊後被裁定誤殺罪成，判囚6年。關不服定罪和判刑，今(23日)在上訴庭上訴，並指法醫作供時曾稱未能確定死者的死因，但原審法官在引導陪審團的指引卻不夠清晰，令她得不到公平審訊。律政司卻回應指，原審法官已提醒陪審團需確定控罪的每個元素，又指環境證供有提及手術室發生了甚麼事，若陪審團接納控方案情，代表已排除死者的死因不明。聆訊明續。



女西醫關孝孜不服被裁定誤殺罪成並被判囚6年，在上訴庭提上訴。(朱棨新攝)

女死者李嘉瑩在2014年曾接受過兩次抽脂療程。(網上圖片)

女死者李嘉瑩接受療程時並要面部向下，呼吸不便。(網上圖片)

控方指女死者李嘉瑩案發當天曾接受深度麻醉，但現場並無麻醉科醫生。(網上圖片)

女死者李嘉瑩在接受療程後鼻鼾聲減弱，送院後證實不治。(網上圖片)

上訴人關孝孜，被控於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道的「重生植髮中心」，作為負責向死者李嘉瑩進行抽脂療程的註冊醫生，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（32歲），違反對死者的謹慎責任，沒有確保療程期間有合資格人士在場施行，及監察鎮靜療程，沒有於李鎮靜期間確保她有足夠氧氣、沒有遵守香港醫學專科學院的「鎮靜程序指引」、以及在抽脂程序後沒向李提供足夠監察，以及充足的復甦治療。

指法醫未指死者因缺氧而死

上訴方認為，死者的或屬死因不明，惟原審法官在此方面的引導欠清晰，並遺漏死因不明的可能性。此外，原審法官在引導時亦自行詮譯法醫高永富的證供，指高雖然未能確定死者的死因，但不排除死者因缺氧而死。上訴方指，高的證供是死者沒有缺氧的跡象，他從沒有表示不排除死者的死因為缺氧。

控方指高並非麻醉科專家

律政司代表陳詞指，本案涉及死者進行抽脂手術，處於麻醉狀態，高並非麻醉方面的專家，不適合講述其死因，認為高未能確定死者的死因，不代表其他人不可以，而Mainland屬麻醉方面的專家，可以就死者的死因加以闡述。

環境證供顯示到手術室發生何事

律政司續指，本案有環境證供，知道當時在手術室內發生何事。法官在引導時，已提醒陪審團需確定控罪的每一個元素，若陪審團接納控方案情，代表他們已排除死者是死因不明。

案情指關做完手術即離開與朋友用膳

女死者李嘉瑩於2014年6月行第二次抽脂手術。關為她施行手術時，關是現場唯一合資格的醫療人員，其4名助手包括見習美容師和接待員，只有一人持助護及急救證書。涉案片段顯示，李曾喊痛，並叫「唔好壓住我隻手」。關做完手術於下午2時45分離開手術室與朋友用膳。其助手後來發現李呼吸減慢杏面色蒼白，即通知被告。關於下午3時34分回手術室，並責怪助手：「點解你哋唔識處理？點解唔早啲打畀我？」李被送院搶救，但宣告不治。

法醫高永富指，無法確定李的死因。他指，雖然李體內的葡萄糖水平偏高，或患有糖尿病，但不足致命。他又指李身體肥胖，手術長達3小時，或引致併發症。

案件編號：CACC244/2021