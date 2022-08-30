拉丁舞女導師抽脂亡｜女西醫關孝孜涉失德 醫委會判永久「釘牌」
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
拉丁舞女導師抽脂後死亡案，負責手術的女西醫關孝孜誤殺罪成，去年判囚六年。今日（30日）醫務委員會就案件召開紀律聆訊，被告因服囚而未有出席，醫務委員會裁定將涉事醫生永久除牌。
案情指，在2014年6月，被告醫生關孝孜於尖沙咀「重生植髮中心」，為拉丁舞女導師李嘉瑩進行抽脂手術，李嘉瑩接受療程後昏迷，送院後不治。被告進行手術前無為死者評估身體狀況、無記錄操作手術的人員及注射麻醉藥的劑量等。被告在手術期間，亦沒有為病人提供氧氣，更多次忽略維生指數儀器的警號。另外，被告在手術後未等病人清醒便交由未曾接受過醫療訓練的助手看管，離開手術室。
醫委會指，整個手術過程都極為危險，被告醫生由一開始就沒有盡責評估死者身體狀況，手術過程中多次忽略維生指數儀器的警號，術後更交由未曾接受過醫療訓練的助手看管。因此，裁定關孝孜被永久除牌。另外，關孝孜在去年定罪後並沒有於28日內告知醫委會，醫委會對此發出警告信。
▼女死者李嘉瑩及案發經過▼
+2
拉丁舞導師抽脂亡 美容業批規管杯水車薪 促定義醫學美容為拉丁舞導師抽脂判誤殺 家屬不原諒涉事醫生 政府規管仍漏兩項拉丁舞女導師抽脂亡 女西醫求情說多次手術未出事 官稱無悔意拉丁舞女導師抽脂死 女西醫誤殺罪成 官斥行為惡劣囚6年拉丁舞女導師抽脂亡 家屬苦等7年終還公道 罔顧他人性命要負責拉丁舞導師抽脂亡 女西醫涉違反謹慎責任 陪審團一致裁誤殺罪成拉丁舞導師抽脂誤殺 美容院董事：抽脂療程向來未聘麻醉科醫生拉丁舞導師抽脂亡｜涉無專科醫生下施用深度麻醉 女西醫否認誤殺