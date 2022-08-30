拉丁舞女導師抽脂亡｜女西醫關孝孜涉失德　醫委會判永久「釘牌」

拉丁舞女導師抽脂後死亡案，負責手術的女西醫關孝孜誤殺罪成，去年判囚六年。今日（30日）醫務委員會就案件召開紀律聆訊，被告因服囚而未有出席，醫務委員會裁定將涉事醫生永久除牌。



為拉丁舞女導師李嘉瀅進行抽脂療程的女西醫關孝孜，早前被裁定誤殺罪成，現正服刑，醫務委員會裁定其永久除牌。(資料圖片)

案情指，在2014年6月，被告醫生關孝孜於尖沙咀「重生植髮中心」，為拉丁舞女導師李嘉瑩進行抽脂手術，李嘉瑩接受療程後昏迷，送院後不治。被告進行手術前無為死者評估身體狀況、無記錄操作手術的人員及注射麻醉藥的劑量等。被告在手術期間，亦沒有為病人提供氧氣，更多次忽略維生指數儀器的警號。另外，被告在手術後未等病人清醒便交由未曾接受過醫療訓練的助手看管，離開手術室。

醫委會指，整個手術過程都極為危險，被告醫生由一開始就沒有盡責評估死者身體狀況，手術過程中多次忽略維生指數儀器的警號，術後更交由未曾接受過醫療訓練的助手看管。因此，裁定關孝孜被永久除牌。另外，關孝孜在去年定罪後並沒有於28日內告知醫委會，醫委會對此發出警告信。

醫委會裁定拉丁舞女導師抽脂後死亡案涉事醫生永久除牌。(鄧宇詩攝)

▼女死者李嘉瑩及案發經過▼

