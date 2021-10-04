拉丁舞女導師抽脂死　女西醫誤殺罪成　官斥行為惡劣囚6年

體重約250磅的拉丁舞女導師李嘉瑩，7年前到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫被指嚴重疏忽被控誤殺，她否認指控。審訊透露，被告為李施行手術室後聲稱約了朋友午膳，一度離開約50分鐘，留下未受專業訓練的助手，至助手發現不妥著她回來理，她見狀反責怪助手稱：「做乜你唔識處理？……」女西醫經審訊被裁定罪成，今(3日)在高等法院判刑，法官李素蘭斥被告嚴重違反謹慎責任，遠低於一般醫生應有的水平，例如手術前未替事主作全面評估、手術後立即離開等，直言事主將生命付託被告，她卻對手術風險視而不見，直斥她行為惡劣，判女西醫入獄6年。



女被告關孝孜，38歲，2006年在香港大學醫學院畢業，翌年執業。庭上證供顯示，她案發時除受僱於尖沙咀加拿分道的重生植髮中心，亦在佐敦的診所工作。

女西醫關孝孜為拉丁舞女導師李嘉瀅進行抽脂療程，被裁定誤殺罪成。(資料圖片)

事主家人承受嚴重創傷

事主家人的創傷報告顯示，事件對其家庭做成嚴重的創傷及打擊，事主原本與母親共同經營舞蹈學校，但學校在事主離世後結業，令家庭失去穩定經濟來源，事主的男友不僅要照顧二人的女兒，亦要擔起養家責任，終令他們要靠綜援渡日，事主女兒因失去母親感到悲傷及不完整，最近知道母親死因後，十分怨恨被告。

被告前途盡毀亦無法彌補

法官指，雖然被告因事件前程盡毀，但也無法抵過事主家人所承受的傷痛，而且本案情節嚴重，被告所作的行為遠低於一般醫生應有的水平，例如手術前未替事主作全面評估、未有紀錄多項手術資料、手術後立即離開並只留下4名沒有接受醫療訓練的助理、術後事主仍在鎮靜狀態時已拆除維生儀器等。

法官認為，本案中出現多項加刑因素，當中包括被告留意到事主在手術期間或出現呼吸問題，但最終仍未有確保她的氣道暢通，也未有解釋清楚手術風險，置事主的健康於不顧。

維生儀器響號被告即按停

另外，手術期間維生儀器曾響號，被告未有進一步探究儀器為何響號，卻直按停響號，做法令人震驚，又指被告應留在手術室，直指事主清醒或情況穩定，到現時為止，也無法得知被告當時因何時離開。

官斥被告行為極之惡劣

法官斥，被告的行為極之差劣，事主將生命付託予被告，但她卻對手術風險視而不見；事主相信被告的能力及專業，但被告卻以隨意的態度進行入侵性療程，終判她囚6年。

法官判刑後又提到，被告聲稱曾「跟師父」學習美容課後，但被告從未透露師父的身分、學習時數等，情況令人感到不安。

有需要規管私人醫療服務

法官稱，本案顯示了規管私人醫療服務的需要，亦對在涉案這類地方進行高風險手術表示關注，感嘆因美容療程而身亡的個案「一個也嫌多」，望事件不要重演。

西九龍總區重案組高級督察鄧嘉豪，呼籲市民在選購醫療美容產品時要小心審慎。（李慧娜攝）

警方呼籲市民選購醫美產品要審慎

西九龍總區重案組高級督察鄧嘉豪表示，歡迎法庭裁決，並對事主家屬致以慰問，望事主可以安息，又呼籲市民在選購醫療美容產品時要小心審慎。對於手術室中另外的4名助理會否也要負上刑責，鄧表示警方索取法律意見後，未有進一步起訴行動。

女死者李嘉瑩及案發經過。(詳看下圖)

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控罪指被告涉多項疏忽

被告早前被裁定1項誤殺罪成，指她於2014年6月26日在重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩(32歲)。控罪指，被告作為註冊醫生，沒有對李的安全採取合理謹慎的措施，即沒有確保一名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程，亦沒有在鎮靜療程期間確保供應足夠氧氣，此外，她亦沒有在進行抽脂程序時，遵循香港醫學專科學院的指引，亦沒有在抽脂程序後提供適當足夠的監察，和沒有提供充分及時的復甦治療。

被告未有收取該次手術的費用

李的男友朱俊樺在審訊時透露，他和李同居多年，案發時兩人的女兒逾8個月大。李生前想減肥，決定接受被告的抽脂手術。他續透露，李和被告因參加合唱團而結識。

李於2014年4月接受首次抽脂手術，並於案發日接受第二次抽脂。涉案中心女董事周紹文透露，被告未有收取該次手術的費用，李僅支付手術室租金1萬元。

4名助手包括見習美容師和接待員

控方指，該次手術是在李的背部抽脂，惟被告涉及多項嚴重疏忽。被告是手術中唯一合資格的醫療人員，其4名助手包括見習美容師和接待員，只有一人持助護及急救證書。其中一名助手鄭凱琪便供稱，案發前約兩星期才入職，任接待員，她於涉案時第一次參與手術。

被告稱用膳手術後即離開

手術於早上11時許開始，而涉案片段顯示，李於近2時喊痛，並叫「唔好壓住我隻手」。被告完成手術後，約於下午2時45分離開。其中一名助手王珮加指，被告當時表示與朋友用膳，然後離開手術室。

惟留下的助手其後發現李呼吸減慢和面色蒼白，遂通知被告。被告約於下午3 時 34分返回手術室，當時助手向被告稱「條脷頂住條airway（氣道）」，被告責怪助手：「點解你哋唔識處理？點解唔早啲打畀我？」李被送院搶救，但宣告不治。

案中主要證人供詞。(詳看下圖)

法醫高永富指，無法確定李的死因。他指，雖然李體內的葡萄糖水平偏高，或患有糖尿病，但不足致命。高又指，李身體肥胖，手術長達3小時，或引致併發症。

未能確保李獲足夠氧氣

中大麻醉及深切治療學系臨牀副教授Mainland Phoebe-Anne，以控方專家證人身份出供，指被告離開手術室時，未有確保李獲得足夠的氧氣供應，亦沒有指示助手監察李。此外，被告返回手術室後，致電另一名醫生求助，沒有立即替李進行心肺復蘇，涉違搶救原則。

另一名控方專家、整形外科醫生陳汝威指，李簽署的同意書欠多項重要資料，包括負責手術的醫生姓名及簽署、事主手術時的血壓和心跳等。

案件編號：HCCC200/2018