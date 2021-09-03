拉丁舞女導師抽脂亡　女西醫求情說多次手術未出事　官稱無悔意

有「舞壇Lady Gaga」之稱的拉丁舞女導師李嘉瑩，七年前在美容中心接受抽脂手術後去世。負責手術的女西醫早前被裁定誤殺罪成，辯方今(3日)在高等法院求情時稱，被告因對醫學美容感興趣，曾跟「師父」到泰國等地學相關療程，並曾做大量抽脂手術均未有出事，故在案中鬆懈，判斷出錯。惟法官質疑，被告在案中不合作未見有悔意，決定先索取女導師家人的創傷報告，把案押後至9月21日判刑，被告須繼續還柙。



女被告關孝孜，38歲，被裁定於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道的「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩(32歲)。

官稱難想像跟師父便可作相關手術

辯方求情透露，被告來自單親家庭，由母親撫養成人。被告於港大醫學院畢業後，在醫管局的醫院受訓。惟被告對矯型外科方面有興趣，但醫管局相關的培訓不多，她在受訓後離開醫管局，於2007年私人執業，並曾跟隨「師父」到泰國等地學習相關療程，至2012年加入涉案中心。惟法官直言，難以想像跟隨「師父」，便可進行相關手術。

女死者李嘉瑩接受手術經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

+ 6

現於老人院任醫生

辯方續指，被告本案後未有再從事相關手術，改為在老人院任醫生。此外，被告於2018年發現患癌，現情況受控，但仍需服藥。

辯方指，本案於2014年發生，被告於2018年才被檢控，期間她面對極大壓力。她除被民事索償，亦面對醫委會的聆訊，很大機會將不能再執業。

曾作80抽脂手術均未有異樣

辯方續稱，本案死者李嘉瑩和被告為好友，被告在涉案手術未有收取費用，李只需支付1萬的手術室費用。辯方指，被告曾進行逾80個抽脂手術，因過往的手術均沒有異樣，令被告鬆懈，在案中判斷上犯錯。 雖然被告曾離開手術室，但在收到電話後，已於4分鐘內返回手術室。她陪同李送院，並告知醫院的醫生，曾向李施用什麼藥物。

李在手術期間有呼吸困難

惟法官指，從閉路電視可見，體重達250磅的李，於手術中呼吸困難，被告並沒有發現。此外，被告在事件中不合作，包括未有提供向李使用藥物的份量。法官直指，被告未有顯示悔意。

控方庭上透露，根據於去年生效的《私營醫療機構條例》，抽脂等手術需在領有牌照的診所進行。

案件編號：HCCC200/2018