機管局兩獨立生態基金批出1640萬　資助16項目推動香港海洋保育

機管局注資成立獨立運作的「改善海洋生態基金」及「漁業提升基金」，於2025/26年度共批出約1,640萬元，資助16個由大學、研究機構及漁業團體推動的項目，涵蓋瀕危物種研究、珊瑚修復、養殖技術創新等領域，以提升本地海洋環境與漁業資源永續發展。



香港國際機場公布獨立的改善海洋生態基金及漁業提升基金資助16個項目。（資料圖片)

獨立委員會審批 累計撥款1.12億

機管局今（24日）公布獨立的改善海洋生態基金及漁業提升基金共資助16個項目。獲資助項目由大學、研究機構及漁業團體管理及進行。兩基金由獨立管理委員會審批，成員包括學者、環保及漁民團體代表，依據項目目的、方法、預算等準則評估，委員會亦會監察各項獲資助項目的進度及成效。

自2016年成立至今，基金累計批出約1.12億港元，資金來源為香港機場管理局注資的4億港元，持續支持海洋生態及漁業升級。

改善海洋生態基金資助項目集中有關瀕危物種與珊瑚修復。（相片由Lam Ho Ming Ryan提供）

基金批出逾1600萬 聚焦瀕危物種與推動養殖技術

2025/26年度改善海洋生態基金批出約640萬港元，資助其中9個項目，涵蓋課題之集中有關瀕危物種與珊瑚修復，包括追蹤香港西部水域極度瀕危的黃唇魚潛在分布、評估香港西部軟岸蛤蜊的生態和遺傳多樣性、野外實驗測試新型內共生益生菌對緩解珊瑚壓力的有效性、及繪製漁業特徵地圖與魚類種群健康指標等。

漁業提升基金則向7個項目共資助超過1,000萬港元。項目圍繞推動養殖技術與資源增殖，包括運用及評估納米氣泡技術修復香港漁場海床、探討在香港水域養殖紅瓜子石斑(紅九棘鱸)的可行性、養殖魚苗作增殖放流以提升香港漁業資源、香港水域漁船生產實況調查、及推動九孔鮑和綠盤鮑的養殖產業等。