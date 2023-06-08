扯𢃇排珊瑚覆蓋率僅2％　環團與中大育養1000塊珊瑚修復海洋生態

6月8日為世界海洋日，世界自然基金會香港分會（WWF）今日（8日）正式展開為期3年的「珊海無盡」大型珊瑚保育計劃，與香港中文大學珊瑚學院合作，育養香港東北面水域最少1,000塊掉落的珊瑚碎塊，再將牠們後放回海中，以增加珊瑚野外繁殖率和基因多樣性。



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吐露港發展致水質污染 染珊瑚覆蓋率由8成跌至2％

全港擁有84種石珊瑚，石珊瑚品種數目比世界知名的浮潛和潛水勝地加勒比海還要多。WWF指，位於吐露港的扯𢃇排一帶曾經坐擁高達8成珊瑚覆蓋率，然而，80年代初急速的城市發展引致內港水質污染，對海洋生態系統造成嚴重破壞，現時吐露港扯𢃇排珊瑚覆蓋率低至2％。

為了提高珊瑚覆蓋率和珊瑚多樣性，WWF與中大珊瑚學院合作，利用無性和有性繁殖技術，培育珊瑚，目標於3年內，在香港東北面水域拯救最少1000塊掉落的珊瑚碎塊，將牠們育養後放回海中，從而修復本港海洋生態。

WWF海洋保育項目經理蘇隽彥表示，為了主動修復香港珊瑚群落，中大珊瑚學院和WWF會通過做水下調查和收集野外瀕死珊瑚碎塊，再把牠們帶回WWF的育養設施照料，期間紀錄其生長狀況。待牠們康復和成長至合適大小後，再移植回其棲息地。

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至於有性繁殖方面，珊瑚學院研究員會在珊瑚產卵期間收集牠們的精子和卵子，在實驗室人工受精成為珊瑚幼苗後，進行至少兩年的育養過程，才會重新放回大海，從而增加基因多樣性，以提高珊瑚族群面對環境變化的適應能力。

此外，WWF旗下的海下灣海洋生物中心提供公眾教育計劃和生態導賞團，並邀請市民親身參與不同部分的珊瑚育養過程，讓大眾了解更多關於珊瑚修復的詳情。