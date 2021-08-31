澳門明年起禁膠飲管　環團批港府「走塑」慢　憂損害海洋生態

膠飲管引發的環境問題近年引發關注，市民亦逐漸減少使用，惟港府料於2025年才會開始落實禁用膠飲管及膠餐具。澳門政府昨（30日）宣布，於明年1月1日起，禁止不可降解一次性塑膠餐飲吸管，以及飲料攪拌棒的進口及轉運，比香港預計實施時間早3年。

有本港環團批評，香港「走塑」速度慢過澳門是不合理，認為本港已有足夠條件禁膠飲管。環團又指，按環境保護署數字，本港每年棄置近146億件膠餐具，3年即逾430億件，對海洋生態是災難。



澳門將於明年起禁膠飲管入口及轉運。（資料圖片）

澳門早於今年起，已禁止一次性發泡膠餐具的進口及轉運，昨日宣布再「加碼」禁膠飲管及飲品攪拌棒。澳門市民生活習慣與本港相似，惟本港環境保護署今年才就立法管制即棄膠餐具諮詢，料2025年才能分階段實施，足足較澳門最少遲3年。

澳門將於明年起禁膠飲管入口及轉運。（資料圖片）

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，香港較澳門遲「走塑」並不合理。他認為，現時本港已有足夠配套，可全面禁膠飲管及攪拌棒，如以不鏽鋼匙羮取代膠棒。

他指出，香港每年膠餐具棄置量達146億件，認為走塑速度落後3年，對環境影響極大，對海洋生態來說更是災難。