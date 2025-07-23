東涌灣14隻馬蹄蟹疑颱風期間誤遭漁民棄網纏困 獲生態團師生救出
撰文：吳美松
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有「活化石」之稱的馬蹄蟹，早於4.75億年前已在地球存活，其中在香港找到的中國鱟品種，更曾被評為「瀕危」物種。有生態考察團日前在東涌灣發現14隻圓尾鱟被漁網緊纏，被困在泥灘上無法動彈，奄奄一息，幸由考察團成員用工具剪開漁網，將14頭圓尾鱟品種的馬蹄蟹救出，再放回大海。有成員估計是漁民在大海棄置漁網，該些馬蹄蟹在海中誤入漁網被困，再在颱風韋帕吹襲後被沖上岸。
一班就讀環境保護及管理課程的學生，昨午（22日）隨導師到東涌灣進行生態考察。其間，他們在泥灘上發現4至5綑大漁網，網中有不少馬蹄蟹被纏住。考察團成員於是用剪刀剪開漁網，將該些馬蹄蟹逐一救出，當時奄奄一息。由於牠們被緊纏，一班成員最後花了一個多小時才完成「拯救」行動。經點算後，共有14隻馬蹄蟹遇困，考察團隨後將牠們放回大海。
有隨團學生引述，導師指以往來東涌灣考察時，偶爾會遇到一至兩隻馬蹄蟹，但今次數量之多是他前所未見。據該導師估計，應該是漁民捕魚後，將漁網棄置在海中，導致該些居於海底的馬蹄蟹不慎走入網中，並遭強風「連鱟帶網」沖上岸被困。
據生態團現場所觀察，該14隻馬蹄蟹為圓尾鱟，身長100毫米或以上，正是成年、具䌓殖能力；被發現時全部奄奄一息，無力動彈。考察團在救出馬蹄蟹後，即向漁農自然護理署報告。
根據海洋公園保育基金資料，香港城市大學於2009年進行的調查發現，馬蹄蟹在香港某些沿海泥灘的數量在2002至2009年期間大幅下降九成。漁護署網頁則指，成年的馬蹄蟹在本地近岸及離岸的水域出沒，會偶然在西貢、南丫島、大嶼山等水域被拖網船捕獲。
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