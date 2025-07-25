科大與中科院合作　「一帶一路」空間科學應用國際培訓班移師香港

香港科技大學與中國科學院空間應用工程與技術中心、中國科學院香港創新研究院合作，聯合主辦「第二屆『一帶一路』空間科學應用國際培訓班」，活動周四（24日）起在科大展開。這是培訓班首次在香港舉行，盼深化國際航天合作，促進空間科技惠及更多國家。活動亦爲國際同仁了解中國空間站科研資源及合作機遇提供重要窗口，將重點推動能力建設與技術轉移，幫助發展中國家運用空間技術促進可持續發展。



圖為2025年7月24日，「第二屆『一帶一路』空間科學應用國際培訓班」在科大舉辦開幕活動，中國科學院空間應用工程與技術中心副主任（主持工作）王強致歡迎辭。 （科大提供圖片）

培訓班將舉行至8月5日，中國科學院空間應用工程與技術中心副主任（主持工作）王強、中國科學院國際合作局副局長吳艶、聯合國教科文組織基礎科學司司長胡少鋒、港府工業專員（創新及科技）葛明、埃及航天局局長Sherif SEDKY，以及科大副校長（研究及發展）鄭光廷出席開幕活動並致辭。

匯聚航天機構及國際組織等逾20代表

一眾來自埃及、泰國、保加利亞、瑞士、巴基斯坦等國家及地區的學員嘉賓，以及負責擔任培訓班導師的科大土木及環境工程學系講座教授兼太空科學與技術研究院院長蘇慧、聯席院長兼機械及航空航天工程學系教授于宏宇及高揚，亦出席了開幕活動。

本次培訓班以「空間探索科技與創新——促進全球可持續發展」為主題，作為聯合國教科文組織「可持續發展科學10年計劃」官方認證項目，旨在推動空間科技領域的全球協作。活動將匯聚來自「一帶一路」沿綫國家、航天機構、國際組織、學術界及産業界的20餘位代表，通過知識共享與能力建設，探索符合聯合國可持續發展目標的創新解决方案。

中國始終是和平利用外空的積極踐行者，致力於構建開放包容、公平共享的國際空間合作環境。隨著中國空間站正式轉入應用與發展階段，期待爲全球科學家提供前沿科研平台，支持微重力環境實驗研究，通過空間科技創新應對全球性挑戰。

圖為2025年7月24日，「第二屆『一帶一路』空間科學應用國際培訓班」在科大舉辦開幕活動，科大副校長（研究及發展）鄭光廷致辭時感謝國際合作夥伴的鼎力支持，以及政府部門的高度重視 。 （科大提供圖片）

鄭光廷：科大未來將以太空機械人為焦點

鄭光廷致辭時表示，科大多年來深耕航空航天工程學，去年肩負國家使命，主導「嫦娥八號」國家探月計劃大的多功能月面作業機械人暨可移動充電站國際合作項目，更透過InnoHK創新平台成立「香港太空機械人與能源中心」，開創香港高校領銜深空探索的先河。未來，科大將以太空機械人為焦點，促進太空科學與人工智能的跨學科融合。