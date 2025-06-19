QS大學排名｜本港5大學躋身全球首100位　港大升6位創排名新高

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）今早（19日）公布「2026 QS世界大學排名」結果。美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）連續14年位居榜首，亞洲排名最高學府為新加坡國立大學，全球排第八位。



本港方面，共有九間大學上榜，其中五間躋身全球首100位。排名最高依舊是香港大學，較去年躍升了6位，位列全球第11位，創排名新高，成亞洲「二哥」，超越新加坡南洋科技大學（第12位）、以及內地北京大學（第14位）及清華大學（第17位）。



港大之後的香港院校依次為中文大學、科技大學、理工大學及城市大學，中文大學也創了歷年最高名次。城大今年排名雖然下跌一位至全球第63位，不過QS特別提到，該校的「論文引用率」位居全球第二，僅次於哈佛大學。教育大學及都會大學今年首上榜，前者排全球530位，後者排名781至790位。



本港共有三間（港大、中大及科大）躋身全球首50大，數目為日本及韓國總和，比內地少兩間。



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美國、英國及中國大陸為3個最多院校上榜國家

QS世界大學排名採用學術聲譽（30%）、僱主聲譽（15%）、師生比率（10%）、論文引用率（20%）、國際教員佔比（5%）及國際學生佔比（5%）、國際研究網絡（5%）、就業成果（5%）及可持續性（5%）共9項指標作排名。

QS指，今年的世界大學排名涵蓋了1,500所大學，涵蓋106個國家或地區。美國是最多大學上榜的國家，有192所，其次是有90所的英國及有72所的中國（大陸）。首十間院校中，美國及英國院校各佔四席，餘下兩席為歐洲本土及亞洲院校。

美國麻省理工學院MIT續列全球第一。（Massachusetts Institute of Technology (MIT)facebook圖片）

MIT續列全球第一 史丹福大學打入三甲 新加坡國立大學排第8

QS 2026年度世界大學排名，繼續由美國麻省理工學院（MIT）位列全球第一，英國倫敦帝國學院及美國史丹福大學則分別位列第二及第三，英國牛津大學降至至第四位，受到美國特朗普政府針對的哈佛大學降一級至全球第五。

亞洲排名最高學府為新加坡國立大學，與去年一樣排名第八位；該國另一院校南洋科技大學則排第12位。

內地5間大學躋身首50大 北京大學全球第14位

內地有五間大學躋身全球首50位，最高為排第14位的北京大學，與去年一樣；清華大學上升3位，今年排第17位；復旦大學排第30位，比去年高9位；上海交通大學及浙江大學則同樣上跌2位，分別排第47及49位。

日本排名最高的院校為東京大學，全球列第36位，是唯一列入全球首50大；韓國則有兩間躋身首50大，為第38位的首爾國立大學及第50位延世大學。

中文大學由排第32位 科技大學排第44位

本港今年有九間大學上榜，除了兩間新上榜，其他七間中，有六間的排名都上升。

港大排名全球第11位，比去年高6位，創QS排名2012年以來新高（最低2016年排第30位）；中文大學由去年第36位，升至第32位，再稍拋離上升3位、今年排第44位的科技大學。理工大學今年也上升3位，由去年57位升至54位；城市大學則下降一位，全球排第63位。

浸會大學今年上升8位，排名全球第244位；嶺南大學則由第711至720位，稍上升至第701至710位。教育大學首上榜就位列第530位，都會大學則排名781至790位。

香港整體進步率亞洲最高 城大「論文引用率」全球第二

QS指出，今年香港院校整體進步率達71%，是亞洲最高、世界第二高。機構分析，香港在5項指標中也有進步，進步最大的是「論文引用率」，特別是城大的「論文引用率」位居全球第二，僅次於哈佛大學。不過香港在4項指標中退步，退步最多的是「國際研究網絡」。

港大校長張翔：積極推動香港成為全球人才留學、創新及研究首選地點

港大穩居亞洲第二，校長張翔表示，這項歷史性的成就印證港大正在成為全球卓越學府，以及大學仝仁對精益求精的堅持。他指作為高等教育的領導者，港大積極推動香港成為全球人才留學、創新及研究的首選地點，港大會持續創新，積極助力國家發展策略成為教育強國，實踐宏偉使命。「我們非常感謝國家、特區政府、全校師生和所有港大支持者長期以來的大力支持。」

中大校長盧煜明：將繼續在學術和跨學科研究上精益求精

中大創下自2010年排名設立以來最佳成績，校長盧煜明表示，今年的驕人成績充分彰顯中大堅實的學術成就及豐碩研究成果，以及中大在世界一流大學的領先地位。「我衷心感謝中大全體教職員及學生的熱忱和努力，積極推動中大在國際舞台上的發光發熱。中大將繼續在學術和跨學科研究上精益求精，積極加強與內地及全球院校的科研合作，為社會作出更大貢獻。」

科大表示，排名上升彰顯科大致力於學術卓越、開創性的研究及國際化教學，同時亦大力推動創新和多元化教研的發展；學校滙聚全球頂尖人才，教研人員和學生分別來自逾40個國家及80多個地區，全球校友網絡達10萬人；科大畢業生長期位列全球30強，廣受僱主青睞和認可，充分展現他們在各行各業的適應能力。

城大表示，「教員論文平均被引用次數」評審指標中榮登全亞洲榜首、全球第二，刷新全港大學相關排名紀錄新高，反映城大在研究方面在區內保持領先優勢，成就備受國際認可。

教大校長李子建：彰顯學術研究、科研成果、國際化程度受到肯定

教大表示，首次參與QS世界大學排名即晉身前35%的院校，彰顯其在學術研究、科研成果、國際化程度等方面的表現出色而受到肯定。校長李子建表示，作為一所以「教育未來」為主、年輕而充滿活力的大學，排名令人鼓舞，亦獲得其他國際教育專業機構的肯定，充分印證了校方對追求學術卓越、推動具影響力的研究，以及構建具國際視野的學習環境方面的堅定承諾。