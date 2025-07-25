何伯何太涉互毆案再押後　何太出庭時稱好驚　離庭時有警員護送

捲入子女爭產風波而成為城中熱話的「何伯」夫婦，今年5月涉在屯門單位外互毆，二人分別被控蓄意傷人及傷人罪，案件今（25日）在屯門裁判法院再訊，是兩人被控後首度同場。控方稱已經完成調查，申請押後至10月17日候索取法律意見，以考慮控罪適切性。裁判官批准申請，兩人續准保釋。何太出庭時稱：「我好驚呀！」何太離庭時獲警方拉橙帶護送離開，沿途不斷有市民拍片圍觀。



何伯何煊由男子陪同離開，何伯手指仍包著紗布。(陳曉欣攝)

庭內坐無虛席

案件開始前，夫婦相隔庭內一條走廊分坐兩側，未見有明顯互望或交流，「何伯」的2隻手指仍然包紮住。庭內記者席和旁聽席均座均全滿，庭外更有數十似是欲來旁聽的市民未能入座。

保安叫名何太即說我好驚呀

何太甫聽到保安叫名應訊，即說：「我好驚呀！」即有女聲聞言謂：「你真係識做戲。」裁判官即時勸旁聽人士保持肅靜。

何太葉秀定在警方拉橙帶下護送離開。(陳曉欣攝)

何太葉秀定在警方拉橙帶下護送離開。(陳曉欣攝)

何太葉秀定在警方拉橙帶下護送離開。(陳曉欣攝)

警方拉橙帶護送何太離開

散庭後，有旁聽人士在庭外舉機疑似直播，被保安勸喻。法院外，大量旁聽市民包括一家大細及老中青在法院門外聚集，等候何伯夫婦離開，多人高聲叫囂叫何太出來見人。夫婦其後前後腳離開，何太更獲警方拉起「橙帶」分隔群眾，護送她離開，有市民不滿謂「浪費警力」。警員一直護送何太至的士站，沿途不斷有市民圍觀及拍片，亦有人在旁叫囂，何太則全程一言不發。（詳看影片)

「何伯」何煊據悉指骨骨折，他首次提堂時左手已包上紗布。(資料圖片)

何太葉秀定獲准以5千元保釋。(陳蓉攝)

2名被告何煊（77歲，退休人士）及葉秀定（44歲，家庭主婦），分別被控一項有意圖而傷人及傷人罪，指他們分別於2025年5月30日在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害葉秀定；以及在同時同地，非法及惡意傷害何煊。

案件編號：TMCC 900013/2025