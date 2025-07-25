AC米蘭今晚香港大球場訓練　警方銅鑼灣交通安排一覽｜足球盛會

警方今日（25日）將於掃桿埔及銅鑼灣實施特別交通安排，以配合在香港大球場舉行的「香港足球盛會2025」、意大利球隊AC米蘭的賽前公開訓練。除了將在活動前後實施封路及交通改道外，下午4時30分至晚上9時30分，部份道路亦禁止學車人士駛入。



AC米蘭今日將在香港大球場作賽前公開訓練。（資料圖片／Getty Images）

香港大球場。（資料圖片／林若勤攝）

活動開始前交通安排

因應人流及交通情況，下列特別安排將於下午約5時開始實施：

封路

－ 加路連山道由其與禮頓道東面交界至棉花路的路段；



－ 加路連山道由其與東院道至棉花路的部分行車線；



－ 介乎恩平道與開平道的希慎道西行線；



－ 大球場徑；及



－ 介乎蘭芳道與希慎道的利園山道，專線小巴除外。



交通改道

－ 加路連山道由其與禮頓道西面交界至大球場徑的路段將改為單程南行；



－ 介乎大球場徑與銅鑼灣道的東院道將改為單程北行；



－ 加路連山道由其與禮頓道西面交界至連道的路段將劃出兩條行車道讓車輛從開平道駛入加路連山道；



－ 介乎禮頓道與開平道的希慎道將改為單程東行；



－ 希慎道東行線將劃出兩條行車道讓車輛右轉入開平道；



－ 離開利園一期私人車道的車輛須左轉入希慎道東行；



－ 沿恩平道行駛的車輛不准左轉入希慎道西行，須改經蘭芳道及白沙道；



－ 沿連道北行下山往加路連山道北行的車輛或須左轉入禮頓道西行；及



－ 沿蘭芳道行駛的車輛或不准左轉入利園山道南行，須改經利園山道北行、富明街及波斯富街南行，專線小巴除外。



的士及私家車可在下列指定地點落客：

－ 近掃桿埔紀律人員體育及康樂會的加路連山道西面路旁；



－ 棉花路北面路旁；及



－ 近香港大球場正門的東院道南面路旁（的士落客區）及北面路旁（私家車落客區）。



活動結束交通安排

因應人流及交通情況，下列特別安排將於晚上約8時開始實施：

封路

－ 加路連山道；



－ 介乎加路連山道與棉花路的東院道；



－ 開平道；



－ 新寧道，從利園三期停車場離開的車輛除外；



－ 如有需要，棉花路、禮頓道，以及連道北行線（下山方向），前往連道一號、三號、五號及七號的車輛除外。



交通改道

－ 活動結束前，離開南華體育會停車場的車輛或准從西面出口右轉入加路連山道北行；



－ 活動結束前，離開東院道各大廈的車輛或准右轉入東院道北行；



－ 沿禮頓道西行的車輛不准經加路連山道駛入連道，須改經黃泥涌道及樂活道；及



－ 在禮頓道封閉期間，沿高士威道西行的車輛須改經伊榮街；沿摩理臣山道東行的車輛須改經堅拿道西；沿波斯富街南行的車輛須右轉入禮頓道西行；及沿堅拿道東南行的車輛不准左轉入禮頓道。



活動期間交通安排

禁止學車人士駛入

由下午4時30分至晚上9時30分，學車人士不可使用下列道路：

－ 禮頓道西行線；



－ 軒尼詩道以南的波斯富街；



－ 加路連山道；



－ 連道；



－ 大球場徑；



－ 棉花路；及



－ 東院道。



停車位暫停使用

位於下列道路的所有路旁停車位將於下午4時30分至晚上9時30分暫停使用：

－ 大球場徑；



－ 介乎大球場徑與棉花路的加路連山道北行線；



－ 開平道；



－ 新寧道；及



－ 東院道。



限制進出停車場

警方指如有需要，位於加路連山道、東院道、大球場徑及棉花路的停車場將會在短時間內封閉。封路期間，車輛或不准駛離位於封閉路段的停車場。

以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。

警方表示會視乎該區當時的交通及人流情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。