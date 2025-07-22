利物浦香港｜足球盛會周四起訓練　一文看清交通安排及臨時限飛區

香港足球盛會2025將於本周四（24日）至本月31日在啟德體育園館舉行，世界四大足球會利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺，將於啟德體育園主場館進行兩場表演賽，亦有公開操練環節。



運輸署今（22日）宣布，啟德體育園和香港大球場一帶將在活動進行日子實施特別交通及運輸安排，包括在公開訓練活動的離場時段，加密屯馬綫及港島綫的班次等；另會在足球賽事活動的離場時段，屯馬綫的班次加密、宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線。另外警務署宣布即日起，兩個場館附近一帶指定時段設有臨時限制飛行區。



香港足球盛會2025（旅發局網站圖片）

利物浦啟程訪港。（利物浦官網）

利物浦啟程訪港。（利物浦官網）

公開訓練當日加密港鐵班次

比賽前，各球會將於7月24、29及30日傍晚前後在啟德體育園，以及7月25日傍晚在香港大球場舉行公開訓練。

運輸署表示，由於活動的離場時段為下午繁忙時間，港鐵將按需要於相關日子加密屯馬綫及港島綫的班次，應對乘客需求。警方會於啟德體育園（視乎實際交通及人潮情況）和香港大球場附近地區實施臨時封路及改道措施，呼籲市民遵從現場警務人員的指示。

比賽前，各球會將於7月24、29及30日傍晚前後在啟德體育園，以及7月25日傍晚在香港大球場舉行公開訓練。（資料圖片）

球迷體驗與公開訓練環節

●7月24日下午5:00：利物浦

●7月25日晚上7:30：AC米蘭（香港大球場）

●7月29日下午6:00：熱刺

●7月30日下午6:00：阿仙奴



比賽日程

● 7月26日晚上7:30：利物浦 vs AC米蘭

● 7月31日晚上7:30：阿仙奴 vs 熱刺



+ 1

7.26及7.31比賽當晚應乘搭公共交通工具

足球賽事將於7月26及31日晚上在啟德體育園舉行。運輸署預計附近一帶的交通預期會較繁忙，呼籲觀眾應乘搭公共交通工具，避免使用私家車前往。

運輸署已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在離場時段加強服務。港鐵將會加密屯馬綫的班次，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸和機場及港九新界各主要地區。

啟德體育園將於離場時段安排跨境巴士服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

離場跨境巴士須預先購票

啟德體育園將於離場時段安排跨境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋和深圳灣口岸返回內地。乘客需預先購票，離場後現場不設售票。

至於的士服務，啟德主場館的士上落客區將開放予的士上落客。宋皇臺道上落客區在進場時段（下午4時至7時30分）只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。

即晚返回內地觀眾 最遲23:01啟德站上車

運輸署提醒，計劃在賽事完結後即日返回內地的觀眾，如經羅湖口岸過關，需趕及港鐵屯馬綫最後一班相關列車，即於晚上10時59分由宋皇臺站及11時01分由啟德站開出的列車，並於大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站。

運輸署呼籲，使用落馬洲／皇崗口岸（全日24小時通關）過關的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站轉乘九巴第276B或N73號線，或直接在宋皇臺道上落客區乘搭特別巴士第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。

啟德體育園及大球場設臨時限飛區

香港大球場一帶臨時限制飛行區

啟德青年運動場一帶臨時限制飛行區

為配合特別活動及確保公共安全，啟德青年運動場及香港大球場一帶即日起至7月31日將設立臨時限制飛行區，除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。兩個臨時限制飛行區分別為啟德青年運動場及香港大球場向外延伸兩公里範圍

啟德青年運動場一帶限飛區生效時間

7月22日、24日至26日 9:15至13:30

7月23日 9:15至13:30、16:00至19:30

7月29日至31日 08:30至13:40



香港大球場一帶限飛區生效時間

7月25日 8:30至13:00、18:30至21:30

7月31日 8:30至13:30

