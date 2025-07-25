何永賢：年底起推售居屋開門見廁變見光　冀資助屋大方實際又唔貴

房屋局局長何永賢接受報章專訪時表示，今年年底起推售的居屋將陸續採用「開門見光」設計，她解釋是因有不少市民對「開門見廁」設計反感，於是順應民意調整圖則，希望未來資助房屋「大方又實際、價錢亦唔貴、環保無浪費」。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／廖雁雄攝）

九龍灣宏緻苑A座1樓至39樓21號單位的模型，屬開門見廁設計。（政府新聞處圖片）

何永賢透露今年底起推售的居屋將逐步採用「開門見光」設計，取代過往備受爭議的「開門見廁」佈局。新設計將大門位置調整至面向窗戶，原有空間可用作儲物，務求單位更實用。同時，今年起推售居屋不附廚房灶台、晾衣架等居民多數認為無需要的設施，她亦說會多聽意見，如甚麼戶型應保留梗廚、甚麽可改為開放式廚房等。

何永賢透露今年底起推售的居屋將逐步採用「開門見光」設計，取代過往備受爭議的「開門見廁」佈局。（資料圖片/林子慰攝）

過渡性房屋項目入住率低 何永賢：啟福居入住率已近四成

據房屋局回覆立法會特別財委會資料顯示，4個過渡性房屋項目截至今年2月入住率不足一半，其中啟德啟福居僅26.6%。何永賢解釋，承辦商在交樓時未完成公共客廳等配套，形容進度「慢咗啲」，加上啟德社區發展成熟，部分申請者或誤以為「競爭激烈」而卻步。

她表示現時入住率已接近40%，但仍有進步空間，未來亦有丙類供受簡樸房規管影響的住戶申請，期望將有更多居民選擇入住。

啟福居。（房屋局網站）

「智易扣」令組裝預製組件時間減半

另外，房屋局早前與納米及先進材料研發院簽署合作備忘錄，合作研發「智易扣」，以簡化組裝合成工序。何永賢說採用相關技術後，組裝一層預製組件時間將減少一半，由以往需時大半日，減至數小時完成，預料相關技術最快於古洞北新發展區公屋項目應用。

她說新材料價錢高約兩成，但重量減輕，未來大量應用時，成本或可進一步下降。而房屋局目前與納米及先進材料研發院共同擁有「智易扣」專利，期望未來能將技術推展至商界，並將專利費應用在研發其他技術。