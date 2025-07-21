何永賢倡參考「粗獷派」風格簡化公屋設計減開支　單位或不設鐵閘

房屋局局長何永賢表示政府正全面檢視公營房屋建築成本，提到歐洲的社會房屋多採用簡約風格，造價相對低廉，值得香港借鑑，又認為6、70年代興起且席捲香港的「粗獷派」（Brutalistic）建築風格可以成為新的住房風格。另外，當局正研究取消單位鐵閘、不裝修屋邨機房及儲物室、取消園林區的圍欄等。



房屋局局長何永賢表示，當局正研究取消公屋單位鐵閘、不裝修屋邨機房及儲物室、取消園林區的圍欄等。（陳葦慈攝）

房屋局局長何永賢月初到訪巴塞隆拿及里斯本考察時，曾參觀當地的社會房屋。（何永賢Facebook專頁圖片）

近年建築成本大幅上漲，房委會公屋每個單位造價要大約100萬元。房屋局局長何永賢接受《南華早報》專訪表示，房委會正檢討建築程序，包括修訂地基設計及參數，以及使用較輕建築材料，以節省建屋成本。

月初到訪巴塞隆拿及里斯本的何永賢，說此行發現當地社會房屋以極簡主義風格興建，例如外牆的混凝土未經粉刷，成本低廉，認為香港可考慮簡化屋邨設計。她又提到，上世紀60至70年代在全球興起、香港也有的「粗獷派」（Brutalistic）建築風格，就是使用裸露的混凝土。她認為這可成為一種新的住房風格，即使是樸素、體面、簡單，但有格調，若市民接受較原始的建築材料，便能大幅減少裝修工序及開支。

她又提到，當局其他正考慮的措施包括取消未來單位的鐵閘、不裝修屋邨機房及儲物室、取消園景區的圍欄。

香港有多幢以「粗獷主義」設計的建築，包括葵昌路29-39號。（旅發局圖片）

香港有多幢以「粗獷主義」設計的建築，包括荃灣紳寶大廈。（旅發局圖片）

房屋局上月決定煞停粉嶺芬園公營房屋項目。

另外，當局上月決定暫緩粉嶺芬園的公營房屋項目，指相關地段的岩石層最深達120米，令建造成本及建築期大增。何永賢說，暫緩計劃是考慮到成本效益及建築技術問題，當局會加快發展其他項目，填補供應數量，又指正檢視其餘多個公營房屋項目，會視乎實際情況及成本，可能調整相應的發展及興建次序。