動漫電玩節｜逾300人逼爆搶購長腿Hello Kitty 有粉絲排足3小時
撰文：吳焜曜
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第26屆香港動漫電玩節今日開幕，至下周二（29日）在香港會議展覽中心舉行。其中Sanrio攤位以「Flufty & Lovely」為題，售賣香港限定的「Hello Kitty 長腿百變造型系列」，吸引逾300人大排長龍，工作人員更於下午提早截龍，待人龍疏散才再開放排隊。有粉絲苦候逾3小時，才成功以600多元買得心頭好，然後捧着3隻心愛公仔滿足地離開。
第26屆香港動漫電玩節今日開幕，其中Sanrio攤位人頭湧湧，以「Flufty & Lovely」為題，售賣香港限定的「長腿Hello Kitty」，吸引逾300人排隊，工作人員更加於下午時間提早截龍，需要等待人龍疏散，才會再開放排隊。工作人員表示，雖然已經截龍，但攤位外仍有人等待，如人龍疏散，會再開放排隊入場。
其中一位粉絲陳小姐每年都來動漫節展支持Sanrio攤位，她稱今日早上11時45分開始排隊，等了逾3小時才能進入攤位，隨即搶購了三款新推出的「長腿Hello Kitty」公仔，花費了630元。她表示是專程過來買Hello Kitty精品，「唔打算買其他嘢，我諗住走喇，我要食飯」，隨後捧着其戰利品滿足地離開會場。
另外，伍先生與友人一起排隊等候了約45分鐘，打算幫母親購買「長腿Hello Kitty」公仔，他稱不擔心貨品會售罄，「應該唔會嘅，我見到有幾箱。」
排在隊尾的吳小姐則已排了1小時，但她並不孤單，有3位朋友陪同一起排隊，她稱打算花約1,000元購買Sanrio產品，不擔心「長腿Hello Kitty」會售罄，相信攤商會即時補貨。
▼ 2025年7月25日 第26屆香港動漫電玩節首日 ▼
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