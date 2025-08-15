數碼暴龍 ANIMA ANW-C010 聯乘耳機預訂有特價｜被選中的細路專用｜日本人氣動漫《數碼暴龍大冒險》與日本音響品牌 ANIMA 推出首款聯乘 IEM 入耳式監聽耳機——ANW-C010 特別版，由包裝至耳機機身，甚至模擬「暴龍機」造型的耳機盒，各種細節都帶同fans回到那「被選中的細路」的黃金年代。在「數碼暴龍展香港站」舉行期間上官網訂機，還有早鳥優惠價！



全新繪製插畫包裝 童年回憶收藏價值爆燈

ANIMA ANW-C010 特別版IEM耳機，獨家包裝由日本畫師全新繪製，盒面重現太一、阿和配戴耳機，阿古獸、加布獸陪伴身旁，收藏價值無可比擬。每次打開禮盒，回憶湧現，仿佛重返當年守護友情與勇氣的冒險旅程。此機更由日本耳機名廠Acoustune監製，無論你是資深動漫迷還是音樂發燒友，這款耳機都值得你入手珍藏！

暴龍機造型設計 激光雕刻徽章細節滿分

耳機機身以透明樹脂打造，靈感源自經典「暴龍機」造型。面板更分別以激光雕刻太一的「勇氣徽章」及阿和的「友情徽章」，細緻度滿分。隨機附送的暴龍機造型收納盒，設計師用心致敬，既實用又富有情感連結。

Acoustune 工程師監修 專業級動漫音樂調音

ANW-C010 採用特製 10.2mm 陶瓷動圈單元，並由日本高端品牌 Acoustune 工程師親自監修調音，聲音表現清晰細膩、全頻均衡，電子音樂及動漫神曲如《Butter-Fly》都能展現無與倫比的臨場感，遊戲或音樂製作同樣適用。

高級線材可換線設計 耐用度升級

配備 Acoustune 原廠「ARM012L」高純度 Litz 絞合線搭配 Kevlar 纖維，柔韌抗斷裂。Pentaconn Ear Long-Type 接頭設計，支援換線、抗汗水和插拔磨損，延續耳機壽命，隨時升級音質。

早鳥優惠價慳$220

ANIMA ANW-C010《數碼暴龍大冒險》特別版IEM耳機，香港行貨將於2025年8月初正式發售。7 月 25 日起於 Soundwave Audio 網店及指定零售商預購，即享早鳥優惠價 HKD$950（正價HKD$1,100），慳成$150！所有「被選中的細路」絕對不能錯過！

產品規格一覽

單元：10.2mm 陶瓷動圈單元

靈敏度：103dB/1mW at 1kHz

阻抗：32Ω

頻率響應：20Hz～20KHz

接頭：Pentaconn Ear Long-Type

重量：約 27g（含線材）

附件：高級耳機線（ARM012L）、收納盒、AET07耳塞（S/M/L）、保證卡

