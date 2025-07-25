黃大仙明星酒家8.1結業　工會指部份員工遭拖糧　勞工處收求助

明星海鮮酒家旗下的明星海鮮燒鵝專門店（竹園店）貼上公告，稱將於8月1日起結束營業。港九勞工社團聯會（勞聯）與香港飲食業職工會聯合會今日（25日）指，有部份員工遭拖糧，至少涉及一個月工資，並指有部份已離職員工已向勞工處求助。勞工處證實已聯絡相關僱主了解情況，並提醒他們須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款，妥善處理僱傭事宜。



明星海鮮酒家燒鵝專門店（竹園店）。（林子慰攝）

明星海鮮酒家燒鵝專門店（竹園店）貼有公告，指分店將於8月1日起結束營業。（林子慰攝）

勞聯和香港飲食業職工會聯合會今日(25日)表示，接觸了一些明星海鮮酒家燒鵝專門店（竹園店）的員工，有人稱只收到6月份一半的工資。據悉，有部份員工因公司拖糧已在本月15日辭職，但至今還未收到7月上半個月的工資，連同6月份一半的工資，共被欠約一個月的工資，部份已離職的員工更已向勞工處求助。

該兩工會又指，有部份員工則被調至其他分店，故呼籲員工多留意自身權益，包括工作年資是否繼續計算等。

勞工處回覆《香港01》查詢時指，已聯絡相關僱主了解情況，並提醒他們須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款，妥善處理僱傭事宜；如僱員對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，處方會為有關僱員提供適切協助。

另外，積金局指相關僱主沒有欠供強積金情況。

勞聯和香港飲食業職工會聯合會呼籲員工，繼續留意是否準時收到工資，及了解僱主是否有作出強積金供款。如沒有準時收到工資及強積金供款，便要立即和僱主溝通，或聯絡勞工處和工會。

餐飲業失業率已升至6%

勞聯主席林振昇及香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清表示，理解酒樓面對的經營困難和挑戰，但仍期望僱主按僱傭條例支付員工的合法權益，盡力避免欠薪，若無其他解決辦法，最後才讓員工申請破產欠薪保障基金。

勞聯主席林振昇。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港飲食業職工會聯合會秘書長何仁清。（資料圖片／蘇煒然攝）

他們表示，現在餐飲業失業率已升至6%，擔心再有連鎖食肆結業，使餐飲業失業率繼續上升，故促請政府就補充勞工計劃下的餐飲業外勞人數設上限，保障本地工人優先就業。