張宇人稱輸入外勞可避免食肆結業　餐廳東主不認同︰只代表大集團

【餐飲業／結業潮／外勞／張宇人／港人北上】行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人昨日（23日）在記者會表示，若本港及早落實輸入外勞，或可避免餐飲業界最近的倒閉潮，瞬間引起社會大眾嘩然。臺北棧創辦人伍先生持相反意見，他今日（24日）向《香港01》指出，結業潮由多個原因構成，包括營運成本上漲、港人消費模式改變及北上熱潮等，強調人手問題絕非主因。



伍先生又指，中小型餐廳僅少量員工足以營運，加上部份外勞未能掌握流利的廣東話，不適合面向本地客的餐廳聘用。他又觀察到近年求職人數顯著上升，因此認為張宇人此番言論只能夠代表大集團的聲音。「我覺得外勞幫到業界更加唔太成立，因為唔係請唔到人。」



新派台灣菜餐廳臺北棧近年共有兩間門店結業。（夏家朗攝）

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人，昨日聯同多名飲食業界代表召開記者會。他表示，香港餐廳人手與國內城市有着差距，若本港及早落實輸入外勞，或可避免餐飲業界最近的倒閉潮；又要求取消僱主在申請輸入外勞前必須就每宗申請的空缺進行為期4星期的本地招聘。上述一番言論瞬間引起社會大眾嘩然。

餐廳東主反駁結業潮主因非人手問題 由北上熱潮等原因構成

新派台灣菜餐廳臺北棧近年由4間變2間，創辦人伍先生認為餐廳結業潮由多個原因構成，強調人手問題絕非主因。他指出，港人疫情後消費模式改變，轉為北上消費，或節省開支儲錢到日本旅遊等，加上本地營運成本不斷增加，導致本港餐飲業踏進汰弱留強的階段，捱不住的餐廳只能選擇結業。

外勞一定唔係解決方法，有餐廳話好難請人，服務唔得，嘢食唔得。咁以前不嬲都係咁㗎啦，點解以前好多餐廳仲維持到？ 臺北棧創辦人伍先生

臺北棧創辦人伍先生認為餐廳結業潮由多個原因構成。（夏家朗攝）

中小型餐廳僅少量員工足以營運，若以臺北棧為例，面積逾2,000平方呎的舖位，只需聘用20多名員工。（夏家朗攝）

薪金及食材成本不斷上漲 連同租金等開支 造成沉重營運壓力

伍先生進一步解釋，近年員工薪金及食材成本不斷上漲，連同租金及日常開支，已構成沉重的營運壓力。雖然坊間建議業界可嘗試薄利多銷，但他認為並非可行方式，反而可能本末倒置帶來虧損，因此餐廳面對惡劣的經營環境，只能夠在可接受範圍內減價，以維持一定的競爭力，避免步入結業的後麈。

臺北棧面對惡劣的經營環境，只能夠在可接受範圍內減價，以維持一定的競爭力，避免步入結業的後麈。（夏家朗攝）

臺北棧推出早鳥優惠88折。（夏家朗攝）

中小型餐廳兩個原因拒聘外勞︰不掌握流利粵語、少量員工已足夠

伍先生認同大集團的人手需求殷切，惟中小型餐廳僅少量員工足以營運，若以臺北棧為例，面積逾2,000平方呎的舖位，只需聘用20多名員工，加上部份外勞未能掌握流利的廣東話，不適合面向本地客的餐廳聘用，認為外勞較適宜在大集團的中央工場，協助生產及後勤工作。

即係你出面周街搵一間舖，好少見係請外勞。除非本身個品牌係內地落嚟，或者新移民做嘅餐廳，否則99%香港人開嘅餐廳暫時應該係請緊香港人。 臺北棧創辦人伍先生

伍先生（右）說︰「外勞幫到業界更加唔太成立，因為唔係請唔到人。」（夏家朗攝）

伍先生一直在網上招聘員工，觀察到過去一年求職人數顯着上升。（受訪者提供圖片）

觀察到近年求職人數顯着上升︰唔係請唔到人

此外，由於伍先生一直在網上招聘員工，觀察到過去一年求職人數顯着上升，涉及的職位包括廚師、水吧及服務員等，因此他認為張宇人此番言論只能夠代表大集團的聲音。