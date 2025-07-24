黃大仙明星酒家8.1結業　員工稱領展拒減租　太子金滿樓同日告別

香港土地寸金尺土，不少商戶因敵不過昂貴舖租無奈結業。明星海鮮酒家旗下的明星海鮮燒鵝專門店（竹園店）貼上公告，稱將於本年8月1日起結束營業。該店員工今（24日）向《香港01》稱，結業原因為租約期滿，而業主不願減租。他說，酒樓9年前開張，但因近年經濟不景，酒樓生意跌約三成。他對酒樓結業表示不捨，稱部分員工將在結業後失業。



另外，有網民發現，開業6年、位於太子的中菜酒家金滿樓貼出結業公告，稱現有租約即將到期，但因業主加租幅度過高決定結業，最後營業日定於本月31日。



明星海鮮燒鵝專門店（竹園店）貼有公告，指分店將於8月1日起結束營業。（林子慰攝）

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明星海鮮酒家旗下的明星海鮮燒鵝專門店（竹園店）貼上公告，稱租約期滿，將於本年8月1日起結束營業。公告上提及感謝顧客一支以來的支持，並建議顧客光顧集團的其他分店。

明星海鮮燒鵝專門店員工：領展不願減租

《香港01》記者今日（24日）下午曾到訪明星海鮮燒鵝專門店（竹園店）。酒樓員工表示，結業主因為租約期滿，而業主領展不肯減租。他指，該酒樓9年前開張，近年香港整體經濟不景，酒樓生意跌約三成，但領展仍續維持9年前租金，不肯讓步，集團無法承受相關租金壓力故結業。他亦透露，未來領展或將原址租給養老院。

面對酒樓結業，他稱「唔捨得，呢度九成都係街坊客，大家都食慣左」，更是竹園邨唯一一間酒樓。他亦表示，現時該酒樓有約70名員工，結業後部分員工將失業。

（Facebook：金滿樓 健峰保險大廈店）

「香港茶餐廳及美食關注組」圖片（Facebook：Lawrence Lawence）

金滿樓：加租幅度過高未能與業主達成共識

另外，社交平台Facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」上，有網民發文指「又多一個店7月31日玩完」，並附上金滿樓的結業公告。公告上提及，「由於本公司現有租約即將到期，因業主加租幅度過高，與業主就新租金安排未能達成共識，公司經深思熟慮後決定，金滿樓的最後營業日將訂於2025年7月31日。」

金滿樓：將尋找新落腳點 重新出發

該公告指，感謝客人過去6年檢對金滿樓的支持與厚愛，稱顧客每一次光臨，以及每一句鼓勵，都是其堅持不懈的動力。公告上又顯示，金滿樓將會尋找新的落腳點，重新出發，以延續其味道和精神。