關愛隊首期協議9月起屆滿　麥美娟：研妥善合適方法公開工作報告

第一期關愛隊服務協議將於今年9月起陸續屆滿，民政及青年事務局早前宣布，第二期關愛隊服務將「區域微調」，數目亦將增至455隊。局長麥美娟今早（26日）在電台節目中表示，第一期協議結束後，關愛隊須提交工作報告，及經核數師核實的財務報告，這些報告會以妥善及合適的方法，讓更多市民看見。她又指，正研究讓關愛隊在私人屋苑開展服務。



麥美娟（前排中）多次強調關愛隊是義工。（資料圖片/夏家朗攝）

麥美娟今早在港台節目《星期六問責》中表示，第二期關愛隊數目將由現時的452隊增至455隊，期望他們能延續現有工作。第一期關愛隊協議將由9月起至10月中旬陸續完結，麥美娟指他們其後須提交工作報告，及經核數師核實的財務報告。

她補充道，新增的3隊是參考了第一期計劃後，在沙頭角打鼓嶺的一隊分作兩隊；西貢及北區各增加一隊。她又表示，會邀請原有團隊繼續第二期服務，如果原有團隊拒絕，便會邀請在第一期遴選的其他團隊接手。麥美娟表示，截至上月底，關愛隊累計已探訪約53萬長者戶、提供7萬5千次服務、舉辦約3萬8千項活動。

被問到市民可否在網上查閱有關報告，她只表示會用妥善及合適方法，讓更多市民看到報告。麥美娟強調，報告並非只看關愛隊的工作次數等數字，認為關愛隊每次探訪工作背後都進行了很多工作。

第一期關愛隊服務協議將於今年9月起陸續屆滿。（天后關愛隊Facebook相片）

研究擴服務至私人屋苑

麥美娟又說，正研究將關愛隊服務擴至私人屋苑。她認為雖然私人屋苑很多時都抗拒探訪，但關愛隊可嘗試聯繫一些業主組織，因為私人屋苑需要有人協助管理大廈管理。她認為關愛隊可為私人屋苑提供服務以符合區情，如協助新區、新入伙的住戶融入社區。