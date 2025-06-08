關愛隊｜兩年資助6.78億公帑　麥美娟：公務員代勞會花費三倍資源

關愛隊九月換屆，預料新一期兩年撥款6.78億元公帑。民政及青年事務局局長麥美娟今天（8日）形容「其實更慳錢」，稱如果將關愛隊的工作由公務員來做，要花費逾三倍資源，所以增撥資源後，現時反而「令政府有幾倍服務」。



油塘西關愛隊平常亦會舉辦血糖測試、中醫義診、流感疫苗注射，並協助居民家居維修及清潔服務等。（民政及青年事務局Facebook截圖）

下一期關愛隊兩年撥款6.78億 麥美娟：其實更慳錢

麥美娟在電台節目上再列舉關愛隊成績，包括探訪47萬個住戶、組織三萬多場地區活動，形容這些工作若由公務員代勞，會花費逾三倍資源。她三次感謝關愛隊的付出，指現時關愛隊義工有5,000多人，工作達到特首李家超在施政報告的要求，「政府做唔到嘅嘢，需要社會有心人做」，同時無一人要求車馬費。

6月8日，民政及青年事務局局長麥美娟接受商台訪問。(商台直播截圖)

1月5日，梁宏正到大埔運頭塘邨與關愛隊採訪長者。（民政事務總署Facebook）

麥美娟：公務員代勞會花費逾三倍資源

被問到如何運用6.78億元關愛隊撥款，麥美娟再重申若用公務員去做關愛隊的工作，會花費超過三倍資源，所以現時增撥資源，其實省錢更多，「令政府有幾倍服務」。她希望新一期關愛隊檢討工作範疇和地區特性，把服務做深的同時確保延續性。