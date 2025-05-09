八旬翁化白骨．拆局｜三問社署、房署、關愛隊何以失察？

本月7日，葵涌石籬邨石安樓一單位發現一具化成白骨的屍體。丘姓男死者83歲，獨居該單位近25年，丘翁是患長期病的獨居長者，屬高風險人群，自1月起無領取綜援，2月開始欠租。3個月後，社署停發綜援，房署多次聯繫且發出遷出通知書未果，於本月上門收回單位才發現悲劇。



為何丘翁與社會脫節如此久無人發現？為何社署、關愛隊均未進行識別及提供支援？為何每個部門都能發現蹊蹺，且有機會去核查其是否出事，卻無人「行多一步」？這宗悲劇令人關注政府部門的角色是否只限於按規定、走流程、各司其職。在老齡化進程加快的今天，標準化的操作程序帶來的關顧力度不足、服務僵化等問題，亟待解決。



附近鄰居表示，數月來未見事主蹤影，但未發現屍臭及異常。屋內財物完整無缺無打鬥痕跡，屍體亦無可疑之處，案件初步無可疑，死因仍有待調查，警方將案件列作「屍體發現」跟進。（林振華攝）

社署風險識別機制是否失效？​​

丘翁作為一名患有糖尿病、高膽固醇等長期病的高齡獨居長者，並且事發後無家屬出面認屍，顯示其生前缺乏密切照顧者。表面上看，他屬於高風險人群，但卻非社會福利署社工跟進的個案，未實施定期家訪。箇中原因何在，有待有關當局進一步釐清。

追本溯源，丘翁屍骨被發現，始於其停止領取綜援。綜援會因經濟狀況審查不通過、未更新銀行帳戶、違反離港寬限期規定（長者或殘疾人士180天/年）的原因停止發放，但並未有未領取津貼就停止發放的規定。社署迄今未有明確回應，是否有詢問丘翁停領綜援的原因，以及停發綜援前是否有家訪或聯絡當事人。

綜援通常透過銀行轉帳發放，理論上不應出現未領取導致停發狀況。有前線社工推測，丘翁可能未主動處理綜援的續期安排，因而被取消。社署在綜援申請通過後並不會定期家訪，只會定期核查申請人的經濟狀況，有特殊情況時才會家訪並進行複檢。顯而易见，這種做法不足以及時識別問題。

現時跟進個案需分別向房屋署、社署、醫管局等部門索取資料，非常耗時，但政府依然以平衡個人私隱為由，遲遲未有推行數據互通。（黃學潤攝）

房署跨部門溝通為何失靈？

2013年以來，香港發生至少6宗獨居人士於住所內死亡長時未被發現的悲劇，不乏被發現時已嚴重腐爛，部分甚至只餘白骨。其中5宗個案均是在房屋署職員上門追收欠租或收回公屋單位時才揭發。丘翁個案亦是如此，他在公屋內獨居長達25年，但房署職員對其長期失聯卻缺乏警覺，直至按程度收屋時才揭發他已化成白骨。

丘翁積欠房租達3個月，房署職員表示多次透過電話連繫、分時段家訪、發出遷出通知書和聯絡社署等方式聯繫未果，最終依《房屋條例》執行收屋程序。根據房署說法，在此期間，還曾透過聯絡社會福利署，試圖找到死者，卻無功而還。換言之，丘翁以乎與房署與社署同時「失聯」，問題在於，在如此情況下，為何仍沒有人意識到危機？

另一值得關注的問題是，不同部門之間缺乏長者健康與居住狀態的即時數據互通。去年10月就有立法會議員提出醫管局、房屋署、社署應該互通長者資料，認為這種做法有助識別高風險長者。勞工及福利局局長孫玉菡當時對此表示認同，指互通資料有助識別高風險長者，可在不違反私隱條例的前提下試行。但如何突破試行，政府似乎仍是只在摸索。

關愛隊社區觸角何以失能？

今次悲劇另一個引人追問的對象是關愛隊。社會福利署在2024年3月開始試行支援長者及照顧者計劃，以尋找社署未跟進的個案為其中一個探訪準則。當局曾稱因試行效果良好，相關計劃已於2025年4月起擴展至全港，為18區的長者及照顧者提供支援及送上關懷。丘翁正是社署未有跟進的獨居長者，但關愛隊在本安中仍然未發揮作用。

行政長官李家超在2022年施政報告中提出關愛隊政策，在社區推廣關愛活動。作為近年來投入龐大的主動性社區支援工作，關愛隊在2024年開始恆常化，並增加五成撥款，全港452支關愛隊兩年資助金額多達6.78億港元。

自推行以來，關愛隊持續面臨質疑，包括未公開工作及財務報告，致外界無從監察；被指過度追求KPI達標，衍生「打卡式服務」，等等。這項計劃有完善理念框架，也用着巨額資源，但是否真正成為「民間紐帶」，還是淪為形式主義的樣板工程，仍是一個問號。

老齡化社會是不可避免的發展趨勢，2023年65歲以上長者高達157萬人，2021年人口普查顯示有逾18萬獨居長者及14萬戶雙老家庭。此案發生後，有聲音呼籲市民多關注鄰居的狀況，但更根本的問題恐怕在於政府部門角色定位失衡，導致獨居長者及弱勢群體的社會支援網絡出現漏洞。若主事人員不及時進行檢討及修正，只會釀成更多悲劇。