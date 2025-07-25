關愛隊第二期增3小隊 總數達455　麥美娟：有小隊超標完成

民政及青年事務局今日（25日）公布，自2023年運作至今的地區關愛隊將進入第二期服務。沙打（北區）因範圍過大將分拆為兩個小區，上水鄉郊（北區）和坑口西（西貢區）則新增一服務小隊，全港關愛隊總數將從452隊增加至455隊，部分服務區域將進行調整。民青局局長麥美娟指：「各小區關愛隊至今按關鍵績效指標提供服務的工作已近完成，有小隊更超出指標的要求」。



行政長官李家超2022年《施政報告》中提出成立將全港18區劃分成不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」，推展關愛活動、協助處理突發緊急事故，以加強地區網絡支援政府地區工作在。2024年《施政報告》提出恆常化關愛隊，並增加五成資助金額。



麥美娟肯定關愛隊服務成果。（梁鵬威攝/資料圖片）

北區西貢增三服務小隊 六小區分界微調

麥美娟宣布將對部分服務區域範圍進行調整。如沙打（北區）因範圍過大將分拆為兩個小區，上水鄉郊（北區）和坑口西（西貢區）則因人口增長新增服務小隊，另有六個小區分界微調，貼合區情。

她表示：「關愛隊在社區已建立堅實服務基礎，第二期將循三大方向優化：持續無間斷、合區情區需及做更深更廣。為確保服務無縫銜接，我們將邀請第一期承辦團體考慮繼續服務。」

麥美娟：首期服務探訪53萬戶、提供7.6次家居支援

麥美娟指，截至2025年第二季，關愛隊已完成約53萬戶探訪，提供7.6萬次家居支援，舉辦3.8萬場地區活動，並在佐敦華豐大廈火災等突發事件中動員關心和支援居民，以及配合各部門進行政策宣傳。

麥美娟指：「政府要求關愛隊充分利用新增資源加強服務，民政事務總署會提供應急知識、溝通技巧等培訓，讓隊員更好裝備自己，為市民更好關愛送暖。」

8月15日截止申請 現有承辦團體優先

政府宣布，現有承辦團體可優先提交繼續服務計劃書，新增三小區則開放予通過遴選團體申請，8月15日截止。評審由地區民政專員初審，最終由民青局局長審批。