高拔陞月底離任醫管局　醫生流失率降至4%　稱屬健康數字

醫管局行政總裁高拔陞本月31日約滿離任，他接受多間媒體訪問時稱，任內面對新冠疫情、醫護離職潮等挑戰，過程有危又有機，又指初上任時，曾稱如再次出現沙士疫情，醫管局的準備不會比其他醫療機構差，如今同樣認為，即使本港日後再爆疫，本港準備一定比大部分地方好，他對香港、公營醫療系統，以及市民都有信心。高拔陞指，未來希望在醫學院參與教學工作，亦會利用時間進行臨床工作及進修。談及醫生流失率，他表示，近日已降至4%左右，形容是健康的數字。



醫院管理局行政總裁高拔陞高拔陞本月31日約滿離任。（資料圖片／梁鵬威攝）

59歲的高拔陞大學畢業後加入公營醫療體系，至今已逾30年。他2019年出任醫管局行政總裁，任期間經歷新冠疫情、反修例風波、醫護人手流失等。他指，不敢形容任內「交唔交到功課」，但均做了一定程度的工作。

六年任期內有一半時間要應對新冠疫情，高拔陞說「冇諗過會發生咁多嘢」，笑稱自己「黑仔」。高拔陞形容過程充滿挑戰，疫情期間「好多嘢都係逼出嚟」，但眾人齊心抗疫，亦留下許多令其感動的時刻。

疫情時部分出現病徵、情況穩定的家居檢疫人士會被送到亞博檢測中心。（資料圖片／余俊亮攝）

深刻疫情時一日建成亞博檢測中心

他記憶最深刻是，2020年初疫情在外國肆虐，本港出現「回港避疫潮」，當時政府決定在亞博館設立檢測中心，加強對返港人士的檢測，起初他感覺「好大劑」，他認為至少需時兩至三日，但同事「同我講唔好諗喇，今晚即刻去亞博」，當晚跨部門團隊便到亞博做好準備工作，翌日已大致可運作，「當時好感動，大家明白這件事很急、很重要，大家不會說這個是你個部門做、抑或我個部門做，好窩心。」

高拔陞又憶述第5波疫情襲港期間，中央政府派醫療團隊援港，為應對疫症大爆發。他感謝國家的支持，疫情帶來很大機遇，提供物資及援港醫療隊。他承認也曾有猶豫，兩地醫護是否能順利合作，但當時「唔到你唔（與內地團隊）溝通」，高拔陞認為最終雙方合作成果是遠超其想像，讓中西協作廣泛使用，以及後來的人才交流計劃非常成功。

高拔陞指，近日醫生的流失率已降至4%左右。(資料圖片)

醫護人員流失率很健康 離任後計劃到醫學院兼職教書

談及醫護人員的流失率，高拔陞很高興見到明顯大幅改善，以醫生的流失率為例，近日已降至4%左右，認為數字很健康。高拔陞亦提到有非本地培訓醫護及即將有的非本地培訓專職醫療人員加入。

高拔陞形容，六年時間「眨眼就過」，又引用電影金句，笑言「歡樂嘅時光特別快，又係時候講Bye Bye」。外界一度評價他軟弱，他回應世界永遠「有讚有彈」，要時刻自我反省，保持不卑不亢的態度改善。被問及任內有否遺憾，高拔陞直言自己「唔會咁諗」，反而會將壓力、挑戰視為重要的人生經歷。

談及未來去向，高拔陞談到目前仍非常忙碌，未有退休的感覺，之後想與師長、親友相聚，亦希望重拾年輕時的愛好，如小提琴、德文。他亦會繼續做臨牀服務，亦計劃到醫學院兼職教書。高拔陞憶述上任之際有老師曾忠告他做管理工作，「千萬不要做完後個人變了」，即不要變得「堅離地」，他自認仍「腳踏實地」，生活仍十分簡單。

高拔陞祝福繼任人李夏茵工作順利。（資料圖片／歐嘉樂攝）

祝福繼任人工作順利 冀能改革完善

醫管局行政總裁一職由下月起由醫務衞生局副局長李夏茵接任，高拔陞祝福繼任人工作順利，又指公營醫療每個人都有份， 相信她會繼續帶領醫管局為市民提供優質的服務，「我認為不敢說有甚麼寄語。我們面對人口增長、人口老化、慢性病增加，你一定要不斷改革完善，才可以應對服務需求、需要增加等複雜性。我相信未來一定會繼續這方面的工作及努力。」