公立醫院收費改革｜高拔陞：改革過程中必須拿出勇氣　拒坐以待斃

政府早前公布公營醫療收費改革，醫院管理局行政總裁高拔陞今日（2日）在《香港01》撰文指，今次並非僅僅簡單「檢討」收費和資助比例，而是一場「改革」。高拔陞指，醫療系統失衡、醫護人手不足、資源錯配等問題，同樣發生於其他先進、已高度發展的國家或地區，要解決積累已久的困局與難題，沒有任何一個政府可一步到位，改革過程中必須拿出勇氣，一鼓作氣，拒絕坐以待斃。



高拔陞強調，改革目的非為了減少政府對公營醫療服務的承擔，相反是懷著對市民承擔的初心，妥善運用有限公共資源，更好地保障市民，特別是「貧、急、重、危」病人；同時透過理順服務，減少浪費，確保公營醫療系統的可持續性，既要財政上可持續，亦要醫療質量可持續。



醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）

公營醫療面臨前所未見的壓力 甚至已達臨界點

高拔陞在《香港01》撰文指，香港公立醫院長久以來發揮衛民保康的角色，但隨著人口老化和慢性疾病普遍，導致醫療服務需求急增，而醫學科技進步，在提升診治效果的同時亦令醫療成本持續上漲。高拔陞稱，市民一直依賴著公立醫院這張「全民安全網」，以致整個公營醫療系統均面臨前所未見的壓力，甚至已達臨界點，實在不勝負荷，因此必須拿出決心，為公營醫療系統進行改革。

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高拔陞：改革目的非為了減少政府對公營醫療服務的承擔

高拔陞形容這次收費改革意義重大，並非僅僅簡單「檢討」收費和資助比例，而是一場「改革」，是整個醫療改革的重要一環，強調改革目的非為了減少政府對公營醫療服務的承擔，相反是懷妥善運用有限公共資源，更好地保障市民，特別是「貧、急、重、危」病人，透過理順服務，減少浪費，確保公營醫療系統的可持續性，既要財政上可持續，亦要醫療質量可持續。

扭轉「小病大醫，大病自費醫」局面

他提到，資源錯配亦導致基層醫療，以至專科方面出現「小病大醫，大病自費醫」，以及輕症病人坐滿急症室現象。因此需要透過改革收費及調整資助扭轉局面，改變市民使用公營醫療服務的習慣和模式，減少浪費，善用資源。

高拔陞：要解決積累已久的困局 沒有任何一個政府可以一步到位

高拔陞在文中稱，醫療系統失衡、醫護人手不足、資源錯配等並非香港獨有問題，同樣問題發生於其他先進、已高度發展的國家或地區，而要解決積累已久的困局與難題，沒有任何一個政府可以一步到位。高拔陞，在改革過程中都必須拿出勇氣，一鼓作氣，落實有效措拖，完善醫療系統，拒絕坐以待斃。