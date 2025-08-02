兩餸飯內捲｜全港642間店「執10開16」　灣仔軒尼詩道7間店鬥抵食

【兩餸飯／餐飲業／內捲／老闆娘家常飯／權發小廚／This This Twist／黃家和／兩餸飯關注組版主】【兩餸飯內捲．下】目前灣仔最少開設20間兩餸飯店，價格介乎28至68元，當中軒尼詩道鬥爭最激烈，短短數百米距離已有7間店，絕大部份正價30多元，可見平民檔次為最內捲的市場。不過並非所有人吃兩餸飯為了節省開支，部份寫字樓上班族仍然保持一定消費力，堅拒平價兩餸飯，強調質素最重要，更讚揚68元的兩餸飯性價比高。



兩餸飯關注組版主黃旭熙經統計後發現，截至今年6月中，店舖數量已增至642間，雖然偶爾有店舖結業，但符合「執10間、開16間」的定律，他今年更曾目擊店舖推優惠搶客，估計平價市場已接近飽和。香港餐飲聯業協會會長黃家和則形容兩餸飯儼如「殺戮戰場」，甚至大家樂等連鎖快餐店也無可避免跟隨潮流，他認為兩餸飯已成為香港的飲食文化。



▼灣仔部份兩餸飯店價目表一覽▼



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灣仔兩餸飯店競爭激烈 軒尼詩道7間店攻平民市場

灣仔是兩餸飯最激烈的戰場之一，記者實地觀察由東至西計算，即鵝頸橋至警察總部的範圍，發現最少開設10多間店，價格中位數約37元，最便宜為岱民及迪自由快餐的28元，最貴則是This This Twist的68元，即相等於兩盒岱民兩餸飯。

兩餸飯最密集的地段位於軒尼詩道，僅修頓球場一帶已座擁7間，午市外賣正價介乎34元至40元，即幾乎全部只賣30多元，可見絕大部份店舖只進攻單一客群。

上班族張先生表示，灣仔大部份兩餸飯店只提供普通的中菜，每間店的食物水平相近。（夏家朗攝）

熟客陳小姐表示，雖然軒尼詩道的兩餸飯確實便宜，但強調質素更為重要。（夏家朗攝）

市民堅拒平價兩餸飯︰好怕蒸得硬過硬豆腐嘅水蛋

事實上，鹹魚白菜各有所愛，不論是平價至貴價的兩餸飯店，都擁有各自忠實的粉絲，證明兩餸飯並非「窮人專利」。若以This This Twist為例，該店熟客不少為甲級寫字樓上班族，擁有一定程度消費力，因此對平價兩餸飯的興趣不大。

例如上班族張先生表示，灣仔大部份兩餸飯店只提供普通的中菜，每間店的食物水平相近，寧願選擇貴一點的兩餸飯。熟客陳小姐則指，港島上班族早已接受區內的高物價水平，雖然軒尼詩道的兩餸飯確實便宜，但她強調質素更為重要，讚揚68元的兩餸飯性價比高，價錢屬於可接受範圍之內。

評價係喺灣仔呢一面如果畀68蚊可以食到咁嘅質素，我係覺得抵嘅。同埋佢有好多唔同款式，同出面兩餸飯唔同，你會覺得有種驚喜或者新鮮感。 上班族張先生

我好怕去到兩餸飯嘅鋪頭，見到蒸得硬過硬豆腐嘅水蛋，哈哈哈哈哈。所以有得揀，我會想揀好少少嘅選擇。 熟客陳小姐

歐陽女士每日上班最少買兩盒兩餸飯，其中一盒留作下班後的晚餐。（羅國輝攝）

上班族梁先生為了儲蓄，每周「豪食」數餐三餸飯，未雨綢繆。（羅國輝攝）

上班族呂先生自嘲貧窮，只能夠每周吃3至4次兩餸飯節省開支。（羅國輝攝）

上班族自嘲貧窮 每周吃3至4次兩餸飯慳錢

另一邊廂，主打平民路線的老闆娘家常飯，今年推出多款優惠成功彈起，累積大批忠實擁躉，大部份顧客表示光顧該店可節省開支。其中歐陽女士每日上班最少買兩盒飯，其中一盒留作下班後的晚餐；呂先生更自嘲貧窮，只能夠每周吃3至4次兩餸飯節省開支；梁先生更每周「豪食」數餐三餸飯為了儲蓄，未雨綢繆。

其實每個月收入都係掹掹緊咁囉，所以食多啲兩餸飯，希望慳返啲錢啦。 上班族呂先生

周圍都貴，經濟又唔係咁好，咪三餸飯囉。呢間又做得比較好食啲，款式都OK，見到佢哋有Heart（有心）做。 上班族梁先生

兩餸飯關注組版主黃旭熙表示，截至今年6月中，全港共有642間兩餸飯店，數量繼續上升。（鄭子峰攝）

兩餸飯關注組版主黃旭熙估計，以份量取勝的平價市場已接近飽和。（鄭子峰攝）

兩餸飯關注組版主統計全港共642間店 「執10間開16間」

究竟兩餸飯實際戰況如何？兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）通過數據表示，截至今年6月中，全港共有642間兩餸飯店，數量繼續上升，確實如特首李家超所指的「執10間、開16間」。他發現不少兩餸飯店因租約問題結業後，原址將有其他兩餸飯店接手，因此對新現象感到有趣︰「可能一半新開嘅係呢類，都係翻兜再開過。」

兩餸飯關注組版主黃旭熙今年第一次見到兩餸飯店推優惠搶客。（資料圖片／周令知攝）

兩餸飯關注組版主黃旭熙通過數據指出，兩餸飯確實如實如特首李家超所指的「執10間、開16間」。（鄭子峰攝）

第一次見兩餸飯店推優惠搶客 料平價市場已接近飽和

黃旭熙分析指，兩餸飯過去的競爭對手為茶餐廳及快餐店，惟隨着數量愈來愈多，開始演變至內部競爭的現象。他今年更第一次目擊兩餸飯店推優惠搶客，估計以份量取勝的平價市場已接近飽和。

見到有啲鋪頭開完之後冇乜聲氣，我哋叫做喺社交媒體冇乜人講嗰啲。前途未必咁光明啦，因為你倒模嘛，又冇咩特色去吸引人。我相信平價既兩餸飯都接近飽和，因為個價錢收入平，唔會喺其他方面有變化。 兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）

黃旭熙發現已有店主走出傳統小店的經營模式，採用更靈活的方式，努力經營社交媒體。圖為This This Twist在Threads發布的創業日記。（網頁截圖）

黃旭熙發現已有店主走出傳統小店的經營模式，採用更靈活的方式，努力經營社交媒體。圖為老闆娘家常飯的Facebook。（網頁截圖）

兩餸飯店主走出傳統小店營運模式 攻網上社交媒體

由於兩餸飯的競爭漸趨激烈，黃旭熙發現已有店主走出傳統小店的營運模式，採用更靈活的方式，例如努力經營社交媒體，或建立WhatsApp群組通知熟客每日的菜式，提供線上點菜及預訂服務，甚至在店內增設掃瞄二維碼點餸，讓他感到非常驚喜。

永遠我自己打個比喻，同剪頭髮一樣，如果Salon（髮型屋）係茶餐廳，單剪店就係兩餸飯嘅話，單剪店同Salon係可以平分春色，甚至𠵱家單剪店即係兩餸飯，逐漸成為主流。暫時呢個睇法都係冇變到。 兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，兩餸飯減價搶生意已構成惡性競爭。（歐陽德浩攝）

開業3年的灣仔添飯餸在今年6月結業。（歐陽德浩攝）

黃家和形容殺戮戰場︰兩餸飯減價搶生意已構成惡性競爭

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新冠疫情期間大批餐廳結業，同時租金下調創造新機會，兩餸飯受惠於入場門檻較低，毋須聘用大量人手，廚師取得食牌後也可獨力營運，吸引不少業內人士轉型開店，但時移世易，如今兩餸飯儼如「殺戮戰場」。

黃家和認為，兩餸飯減價搶生意已構成惡性競爭，例如部份酒樓近年為了幫補收入兼賣兩餸飯，定價低至30多元，導致毗鄰的兩餸飯店生意受到影響。「呢個其實究竟係一個咩現象？一個內捲嘅現象啦。」

This This Twist兩個月前在合和商場15樓一間超市開幕，每盒飯最低售68元，成為灣仔區最貴兩餸飯店。（夏家朗攝）

This This Twist已成功站穩腳跟，開業半個月已達至收支平衡。（夏家朗攝）

不建議內捲 籲業界攻入其他賽道擴大兩餸飯市場

若減價非可行的生存之道，業界應如何自處？黃家和指出，內捲只會引發負面效應，建議兩餸飯店可攻入其他賽道，例如針對消費力較高的顧客推出健康餐等，擴大整個兩餸飯市場，例如有高級兩餸飯店進駐中環等商業區，憑藉高質素的食物成功吸引上班族。

黃家和認為兩餸飯已逐漸成為香港的飲食文化，甚至大家樂等連鎖快餐店，也跟隨潮流推出兩餸飯。（廖雁雄攝）

大家樂兩餸飯外賣索價45元，一餸則收35元。（廖雁雄攝）

兩餸飯已成為香港飲食文化︰好似一個潮流

不論如何，隨着港人消費降級，不願在飲食開支上花費大量金錢，兩餸飯已逐漸成為香港的飲食文化，甚至大家樂等連鎖快餐店，也跟隨潮流推出兩餸飯。