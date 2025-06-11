兩餸飯龍頭「添飯餸」四店結業　市民嘆謂：非四處可以找到平食物

近年香港餐廳結業消息不斷，連鎖兩餸飯店「添飯餸」亦不能倖免。繼品牌3間分店 結業後，有網民發現，「添飯餸」位於上環的分店，現以7.7萬元月租招租，間接證實第4間分店結業傳聞。



《香港01》今日（11日）下午到過上環分店視察，現場所見，上環添飯餸的店舖環境正常，無任何招租的字眼。對於兩餸飯店接連結業，有市民感到可惜，因為不是周圍都可以找到較便宜的食物，又指出如果沒有兩餸飯，就可能購買麵包作一餐就算。



有網民發現，「添飯餸」位於西灣河的分店已落閘結業。（Facebook: Michelle Hung）

有網民發現，「添飯餸」位於西灣河的分店已落閘結業。（Facebook: Michelle Hung）

有網民發現，「添飯餸」位於西灣河的分店已落閘結業。（Facebook: Michelle Hung）

有網民發現，「添飯餸」位於西灣河的分店已落閘結業。（Facebook: Michelle Hung）

連鎖兩餸飯店「添飯餸」位於西灣河、灣仔及紅磡的分店早前已被網民發現落閘結業。近日，有網民更發現，品牌位於上環的分店，現以7.7萬元月租招租，間接證實第4間分店的結業傳聞。

「添飯餸」位於上環的分店，現以7.7萬元月租招租。（Facebook截圖）

「添飯餸」在高峰期擁有逾10間分店，遍布全港各區，包括藝人周潤發亦曾經光顧。近年香港餐飲店經營環境轉差，「添飯餸」灣仔店曾推出$30三餸飯放題救市，不過最終仍難逃結業命運。

2022年，美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）亦曾光顧「添飯餸」，他當時指，「 終於搵咗個機會同香港上班族一齊排隊去嗌個嚟做lunch」，大讚食物「價格實惠得嚟又好味」。

在上環分店現場所見，店舖環境正常，無任何招租的字眼。（李慧熒攝）

上環分店飯盒價錢與網上可查詢到的飯盒價錢一樣。（李慧熒攝）

現場所見，即使已過下午兩點，仍有客人到位於上環的添飯餸購買飯盒。（李慧熒攝）

《香港01》今日（11日）下午到過上環分店視察，現場所見，上環添飯餸的店舖環境正常，無任何招租的字眼，即使已過飯點（大約下午兩點）都仍有客人到位於上環的添飯餸購買飯盒，而飯盒的價錢亦無作調整，跟網上可查詢到的飯盒價錢一樣。

不願上鏡的劉先生剛購買完飯盒，指自己較少到指定店舖購買飯盒，因自己的工作都是「走到邊食到邊」。被問及到較多兩餸飯結業，他表示覺得可惜，因為不是周圍都可以找到較便宜的食物。又指出如果沒有兩餸飯，就可能購買麵包作一餐就算。

職員表示他們不可回答有關店舖結業的問題，表示記者要向寫字樓查詢，記者已向職員提供聯絡方式，但仍未收到回覆電話。