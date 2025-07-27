冷氣機滴水｜食環署紅外線夜視裝置助追查　5至7月中發700張傳票

夏日炎炎，不少人會開冷氣，不過要留意冷氣有否滴水。食環署由5月至7月中，於全港30個黑點，發出約700張妨擾事故通知，要求市民在通知書指定期限內處理滴水問題。



署方為加強追查，最近引入紅外線夜視鏡攝錄裝置，可在陰暗環境中清晰捕捉高層滴水源頭。現時食環署全港19個分區均已配備該裝置，可用於觀察最高位處20層樓的滴水源頭，最近引入的第二代裝置，觀察距離更提升至40層高。



食環署表示，為加強追查滴水源頭，當局最近引入紅外線夜視鏡攝錄裝置，可在陰暗環境中清晰捕捉高層滴水源頭。（食環署提供）

食環署由5月至7月，於全港30個黑點，發出約700張妨擾事故通知，要求市民在通知書指定期限內處理。（食環署提供）

5至7月中就冷氣滴水發700張通知書

食環署指冷氣滴水的投訴個案近年有上升趨勢，由2023年約3.1萬宗，增至去年約3.4萬宗，深水埗、油尖旺等舊區屬重災區。食環署選定30個滴水黑點，於5月至9月加強巡查，包括利用紅外線夜視鏡攝錄裝置協助追查滴水源頭等。

截至7月中，食環署針對冷氣機滴水黑點，共發出約700張與冷氣機滴水相關的妨擾事故通知，要求市民通知書指定期限內處理，否則有關人士會被檢控。一經定罪，最高可被罰款港幣10,000元，另加每日罰款港幣200元。食環署助理署長（行動）溫智舜指，當局會維持嚴厲執法力度，期望改善冷氣機滴水黑點。

食環署助理署長（行動）溫智舜指，當局會維持嚴厲執法力度，期望改善冷氣機滴水黑點。（食環署提供）

引入夜視鏡攝錄裝置助追查

食環署指，當局最近引入紅外線夜視鏡攝錄裝置，協助團隊在晚間追查滴水源頭。食環署衞生督察譚綺雲解釋，該裝置可在陰暗環境中清晰捕捉高層滴水源頭。現時食環署全港19個分區均已配備該裝置，可用於觀察最高位處20層樓的滴水源頭，最近引入的第二代裝置，更能觀察40層樓高。

食環署指，除了執法，當局亦巡宣傳、教育，等多種方法處理冷氣機滴水問題。其中當局推行物業管理公司協助處理冷氣機滴水事故計劃，邀請物管公司在夏季時協助處理屋苑內的冷氣機滴水投訴。如物管公司處理投訴不果，食環署才會介入。過去五年，每年平均有超過80間物管公司及200多個私人屋苑參與計劃，成功處理超過4,000宗投訴個案。