今日新聞8分鐘｜元朗漢持刀追劈七人車｜兩小販遭食環追棄貨甩身

多圖｜周五傍晚雷暴變「黑色星期五」 3小時1萬次閃電震撼

本港周五（25日）傍晚突風雲變色，原本的日落紅霞瞬間變成烏雲，強風夾雜暴雨由新界東向西橫掃，天文台由晚上6時半起，在3小時內先後多次發出特別天氣提示，再發出黃色及紅色暴雨警告，並曾預測會出有冰雹。

天文台今日錄得2,931次雲對地閃電及6,933次雲間閃電，合共約1萬次，幾乎全都在暴雨期間錄得。夜空閃爍不停，雷聲震撼。閃電一時劈落地上，一時在夜空「炸開」，為這個另類「黑色星期五」，以天為幕上映一場「閃電詠香江」，本港各區都有不少人拍攝到閃電景況。

天文台預測本港周六及日（26及27日）兩日天氣酷熱，最高33度，而高溫會觸發雷雨。

大埔廣福邨天降懷疑腐蝕性液體 夫婦被濺傷送院 PTU到場搜證

今日（26日）下午1時11分，一對夫婦報案，指在大埔廣福邨廣崇樓對開有疑似腐蝕性液體從高處墮下，他們被濺中受傷。警方接報到場，發現36歲姓胡丈夫眼、臉、頸及手腳受傷，34歲姓李妻子手腳亦受傷，救護員隨即將二人送往大埔那打素醫院治理。隨後警方刑事調查隊及大批機動部隊人員到場調查及搜證，在場檢獲一膠樽碎片。案件交由大埔警區刑事調查隊第9隊跟進，正追查涉案腐蝕性液體成分及來源。

有片｜港鐵啟德站現1.5米大蛇 職員掃把紙箱齊下 終由蛇王捉拿

港鐵啟德站今日（25日））驚現蛇蹤。傍晚6時56分，警方接獲報案，指一條蛇在啟德站樓梯爬行。警員接報趕抵，在大堂發現一條長約1.5米的蛇，通知蛇王到場捉拿, 證實為一條水律蛇，其後將牠放生大自然。

有片｜元朗怒漢持刀街頭追劈七人車 警列刑毀追緝

元朗一名男子持刀劈向七人車後逃去。今日（25日）下午1時45分，多名街坊目擊福康街有一名男子持刀，據悉曾欲打開七人車門襲擊車上男子不果，多次劈向七人車車身，最終丟掉刀具逃去。警方將案件列作「刑事毀壞」，正追緝涉案男子。

影片直擊｜食環署尖沙咀追趕無牌小販 非華裔女樓梯棄貨一地都係

網上今日（24日）瘋傳一段影片，可見數名食環署人員，在港鐵尖沙咀站A出口對開，追趕非華裔人士。片中可見，至少兩名懷疑非華裔女子，手持一袋二袋跑上樓梯，往九龍公園範圍逃走。其中一人更施展「金蟬脫殼」，將一大袋及一大桶物品棄於梯級，散滿一地，最終成功逃去。人員在場檢拾有關物品。

食環署回覆查詢時表示，因應接獲有關港鐵尖沙咀站附近有人無牌販賣的投訴，署方於7月13日早上派員到有關地點進行突擊行動。行動中，人員共檢獲5批懷疑小販棄置物品，沒有人被捕。署方續指，會繼續留意有關情況及採取適當行動，打擊無牌販賣活動及保持環境衞生；並指一直採取不同執法策略，以打擊尖沙咀區內無牌販賣以及造成阻礙的情況。

內地媽教來港讀碩士產子 出世即成港人 黎棟國：虛報目的或犯法

【雙非／香港永久性居民／香港居留權／內地生】2001年終審法院對莊豐源案的判決，確立「雙非」父母在港誕下的子女可享香港永久性居民身份，及後前特首梁振英於2013實施「零雙非」政策，包括公私營醫院停收雙非孕婦，一度令雙非問題沉寂下來。不過，近日有內地人找到「缺口」，在小紅書分享攻略，稱以讀碩士為由來港後產子，嬰兒一出生便可獲居留權，又指在公立醫院分娩「基本上是免費」。

曾任保安局局長的立法會議員黎棟國提醒，如果有內地人「以讀書為名，實為來港生BB」，或涉及不誠實或透過欺詐手段獲取香港居留，有可能被入境處起訴或遣返內地。不過，如果內地生來港就讀一年後才懷孕，無可否認他們有結婚及產子自由，除了父母可根據現行政策留港，出生的小孩亦擁有香港居留權。

韓國抵港貨物內藏$95萬私煙 海關扮郵局職員埋伏 2名收貨男被捕

海關在機場進行X光檢查，發現兩批從韓國空運抵港的貨物有可疑，揭發內藏21萬支未完稅香煙，估計市值約95萬元，應課稅值約69萬元，關員前往荃灣一間郵政局假扮職員埋伏，拘捕兩名前來收貨的男子。

基孔肯雅熱｜佛山病例破4千 專家：恐超10年前印度洋大暴發

截至周四（24日），廣東佛山市五區基孔肯雅熱（又稱屈公病）病例累計超過4000宗，其中順德區達3627宗，成為疫情重災區。廣州、陽江、湛江等地亦報告病例，顯示疫情外溢風險。廣東省愛國衛生運動委員會已發起「清積水滅蚊蟲」行動，號召居民參與防控，阻斷基孔肯雅熱與登革熱傳播。專家警告，若流行季未控，病例數可能超過10年前印度洋大暴發。

台灣大罷免．持續更新｜25選區不同意票領先 徐巧芯罷免案否決

台灣今日（26日）舉行史上規模最大的「大罷免」投票首輪投票，全台9個縣市選民表態決定是否撤職24位國民黨立委與新竹市長高虹安。投票時間從上午8點起至下午4點止，之後隨即開票。目前，25選區不同意罷免票數持續領先。