韋帕風球｜周末北上注意！深圳天氣料轉差　周末吹10級風、大暴雨

韋帕風球｜天文台預料熱帶氣旋韋帕將帶來壞天氣，計劃周末北上的朋友要注意！深圳市氣象局預測，深圳今明（19日、20日）兩日將受韋帕外圍偏北風影響，間中有雷陣雨，雷雨時最大短時陣風更達8級，周日至下周一（20日、21日）風力更達10級。想知更多深圳天氣狀況，就要留意下文！



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不少人在假日都會計劃北上吃喝玩樂，可惜天氣不似預期，颱風總在預料不到的時候來臨。如果早早計劃了北上的行程又不想取消，就要密切留意深圳當地天氣變化了！

韋帕風球｜深圳周六有雷雨 風勢最高達10級

深圳市氣象局預測，深圳今明兩日將受颱風韋帕環流影響，天氣多雲間晴，間中有雷陣雨，雷雨時最大短時陣風達8級左右，氣溫在28度至35度，中北部和人口密集區最高氣溫再高2度左右，天氣炎熱到酷熱。而在周日至下周一，風勢及雨勢明顯，最大陣風達8至10級，累計可達大雨到暴雨，局部地區大暴雨。

據深圳市氣象局深圳10天天氣預報，周六最高氣溫達34度；周日至下周一陰天有暴雨。

深圳市氣象局預測，周六最高氣溫達34℃；周日至下周一會有暴雨。（深圳市氣象局預測截圖）

大家如果計劃在周末前往深圳，除了記得帶傘之外，出發前也僅記留意香港天文台的天氣提示，以及各大口岸在颱風下的開放時間，以免去到「摸門釘」！

大家出發前，僅記留意香港天文台天氣提示，以及各大口岸在颱風下的開放時間。（天文台截圖）

韋帕風球｜周日本港料吹10級風

天文台料熱帶風暴韋帕今晚至周六初時進入本港800公里範圍 ，屆時將發出一號戒備信號，預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，周六稍後至周一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。

天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

據天文台九天天氣預報，明日至下周日一連九日將有驟雨。（天文台截圖）

據天文台九天天氣預報，明日至下周日一連九日將有驟雨；明日至周三（23日）更有雷暴，周日離岸及高地風力更達10級。無論留在室內還是計劃出門的朋友，也要注意安全！

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