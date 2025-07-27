市建局蔡宏興：逼切檢討同區7年樓齡補償方案　不影響已開展項目

市建局新任行政總裁蔡宏興，早前提出檢討「同區7年樓齡」收購方案、跨區安置等。他今（27日）於電視節目表示，檢討有迫切性，不過手上6個已展開的項目仍會沿用現有機制。



蔡宏興指，檢討「同區7年樓齡」補償機制有迫切性，不過手上6個已展開的項目仍會沿用現有機制。（資料圖片）

市建局近年的重建項目常「高買低賣」，導致出現虧損。新任行政總裁蔡宏興早前提出檢討相關補償方案，他在今日播出的無綫節目《講清講楚》節目中表示，當局目前6個已開展的項目仍會沿用現有機制。被問到現時樓市下行，重建收購成本降低，是否仍需迫切檢討，蔡宏興指市況與現金流支出不掛鈎，不能單以市場趨勢判斷是否調整方案。他繼續指，檢討亦關乎地區規劃，例如透過街道整合釋放地區價值。至於會否因應地積比調整補償，他指要再作討論。

近期不少發展商將樓盤由賣轉租，蔡表示尊重合作發展商的市場觸角，他認為個別項目轉租有利香港競爭，例如現時專才對租單位需求大。至於其他項目會否由賣轉租，他稱如果租屋市場繼續火熱，則有空間繼續。

被問及已開展的6個項目是否需要額外發債，蔡表示歡迎市場融資。但他指市建局目前現金流仍有預算，有能力繼續推動6個項目。