市建局CEO蔡宏興首見傳媒　坐擁436億資產淨值、資金鏈不會斷裂

上任約一個月的市建局行政總監蔡宏興今日（18日）首次會見傳媒。他表示，雖然市建局連續兩年錄得虧損，但強調目前財政穩健有足夠能力推動重建項目，亦不會出現資金鏈會斷裂，強調會小心理財。



蔡宏興表示，當前地緣政治及經濟環境變化大，坊間更有其他私人發展商的財政狀況較市建局更為嚴峻，但市建局目前資產淨值約為436億元，局內財政穩健，另目前有約200億元流動資金，故無需擔心會出資金鏈會斷裂，亦有足夠能力推動市區重建項目。他又指不會因為要減輕成本而裁員，未來將會善用不同科技協助工作。

不會因減輕成本而裁員

另外，他又表示，今年6月初政府向市建局批出紅磡、將軍澳用地，可以大大豐富市建局資產及融資能力。加上去年亦已發行三筆債券，其市場反應亦相當熱烈，未來會以審慎理財態度發展不同項目，但強調要小心理財。被問及會否將發債作為恆常手段，他認為一間好的機構要有前瞻性，如市建局賣地收入表現不理想，亦可能透過市場融資獲得資金發展。

蔡宏興又指，市建局目前有6個項目已經起動，但進度因受到新冠肺炎疫情而被拖慢，未來會在審慎理財，以及根據當時的經濟狀況市況下有序推動，強調市況是萬變，無人有水晶球，故未有硬性推動時間表。

小心處理觀塘市中心「巨無霸」商業項目

近年亦有不少市建局項目而流標收場，當中包括觀塘市中心第四及第五區的「巨無霸」商業項目。蔡宏興指，項目屬近年東九龍最大綜合發展項目，自己亦曾參與興建超高樓大廈，認為該類項目的樓面要小心處理，另外市建局目前亦已就該項目展開前期工作，希望可以幫助率先優化以增加吸引力。又認為項目龐大具有優勢，如果統一發展可以發揮更大的協同效應。

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對香港經濟發展有信心

至於流標情況，他認為造成流標情況是因為經濟環境不景氣，情況不單止出現在市建局，但隨著正在經濟復甦，香港IPO集資額登全球第一，他表示對香港經濟發展是有信心的，加上隨著專才、高才來港，亦會推動住屋剛性需求。他又指市建局會在推出項目招標前與發展商或不同持份者研究，有別過完成規劃後推出的做法。

至於，市建局前行政總監韋志成曾呼籲檢討7年樓齡補償機制，蔡宏興認為可以檢討補償機制能否更有否彈性。

項目「賣轉租」屬私人發展商操作

至於近日有市建局與私人發展商的合作項目「賣轉租」，他表示相關決定屬私人發展商操作，尊重合作夥伴的決定，而所得租金收入亦會撥入市建局「錢罌」，不影響日後項目紅利分成。