的士車隊車費比拼｜同一路線最貴最平相差7成　部份收費平過UberX

【的士車隊／的士／Uber／星群／Big Boss Taxi／Amigo／大黃蜂／樂行車隊】運輸署今日（28日）向4支的士車隊發放正式牌照，意味着全部5支車隊今日起正式投入服務。部份按不同車種收費、需附加預約費、當乘客需求較大時收費較貴，亦有車隊暫時按錶收費。



《香港01》以兩條路線，實測5間的士車隊的收費，與Uber及Fly Taxi比較。其中由機場往尖沙咀天星碼頭，星群收費390元最貴，較最便宜收263元的樂行貴一半。由金鐘站前往旺角中心最便宜是Amigo，收109.48元，有3支車隊收費較UberX及Fly Taxi估算按錶收費便宜。最貴繼續是星群的士，收189元，最貴與最便宜相差73%。至於大黃蜂愛心車隊，記者無法透過帳戶叫車，平台表示或與網絡問題有關。



五支的士車隊今日起全部投入運作。(資料圖片/鄭子峰攝）

五支的士車隊今日起全部投入運作。(資料圖片/潘耀昇攝）

《香港01 》實測5間的士車隊網約平台及2間市民常用的Uber、Fly Taxi，比拼不同平台的價錢。（電話截圖）

四度嘗試大黃蜂叫車 系統均顯示有問題

乘客在的士車隊手機應用程式註冊登記時，大部分平台只需電話號碼驗證，星群及樂行則要額外輸入電郵地址等。

記者下午多次嘗試註冊大黃蜂手機應用程式，程式顯示未能通過電話驗證，以簡體字顯示「網絡問題，請重試」，改用另一部電話情況依舊。到下午近4時記者再次嘗試才成功註冊，當設定行車路線時系統一直顯示「In Operation」（運作中），經過約5分鐘仍未成功。至下午5時再次嘗試時，系統重現簡體字「網絡問題，請重試」。

記者其後以顧客身分向客服查詢，客服指「無理由，今日好多人都入得到，亦無試過呢個問題」，會向平台技術人員查核清楚再回覆，有機會與網絡訊號問題有關。客服又指下午2時至5時太多人使用平台，形容「爆晒車」。

機場往市區最平$263最貴$390 輪椅的需$590

記者實測下午非下班時段，機場前往尖沙咀天星碼頭的車費，多個平台提供多種車款選擇。以車資最便宜的車款計算，樂行的輕便的士僅需263元，最貴是星群的士，「任何車款」選項標示需付390元，即最貴的車費較最便宜的貴一半。UberX未折扣前收費近299元，折後為284元，貴過樂行，但與Amigo收費相約。

選擇最高檔次的豪華版的士，最貴是樂行的六座無障礙的士，設輪椅座位，索價590元。其次是Big Boss Taxi的「豪華專車（通風按摩椅）」，設有按摩椅，要價514元。

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金鐘到旺角 三車隊收費較UberX便宜

記者實測另一路線，由金鐘港鐵站前往旺角中心，車資最便宜是Amigo的「Ordinary（普通車款）」僅需109.48元，最貴是星群的「任何車款」，收費189元，較Amigo貴73%。UberX未折扣前收費為153.5元，折後為138.5元，較Amigo、Big Boss Taxi及樂行貴。

如果選擇最高檔次的豪華版的士，最貴是星群的「豪華多用途6座位/4座位的士（設輪椅人士使用）」，索價288元。其次是樂行的六座無障礙的士，收費為265元。