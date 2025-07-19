韋帕風球｜8號風球搭車錦囊　港鐵維持服務　的士車隊可否召車？

【韋柏／打風／天文台／HKO／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球／UBER／的士／的士車隊／港鐵】熱帶氣旋韋柏來勢洶洶，天文台今早（19日）公布，熱帶氣旋韋帕明日（20日）頗接近珠江口一帶，本港將有頻密狂風大驟雨及雷暴，將視乎韋帕與珠江口的距離、強度及本地風力變化，考慮在明日凌晨時份改發8號風球。



目前本港已陸續有設施受影響暫停，包括昂坪360等，惟部份市民明日仍可能需要外出，在巴士及專線小巴等公共交通工具暫停服務後，市民究竟應如何坐車？下文將提供交通錦囊。



根據天文台今早11時的預測移動路徑圖，韋帕將在明日（20日）日間，於天文台總部以南約40公里的擔桿列島一帶掠過，即相比山竹再靠近60公里。（天文台圖片）

當9號或10號風球生效時，港鐵重鐵露天段將會暫停服務。（資料圖片）

當天文台發出8號風球，本港大部份公共交通工具將陸續停止服務，包括巴士、專線小巴及渡輪等，市民應如何外出開工或下班回家？

韋柏風球｜交通服務 港鐵8號風球維持服務

港鐵昨日公布，將在安全情況下盡量維持服務，其中1號、3號及8號風球生效期間，服務大致維持正常，只有港鐵巴士在8號風球生效3小時後暫停。

8號風球期間，港鈖維持有限度服務。（港鐵圖片）

港鐵露天段一圖看清。（港鐵圖片）

韋柏風球｜交通服務 港鐵9號風球暫停重鐵露天段

當9號或10號風球生效期間，港鐵基於安全考慮，將會暫停重鐵露天段的服務，包括機場快綫全段、輕鐵，以及東鐵綫個別路段等，以保障乘客和港鐵人員安全。

換言之，市區大部份路線在10號風球仍然維持服務，例如港島線堅尼地城至杏花邨段、荃灣線荔景至中環段、將軍澳線所有車站等。不過新界及離島區則暫停服務，例如東鐵線紅磡至羅湖／落馬洲段、屯馬線荃灣西至屯門段等。

部份司機在打風期間不會開工。（資料圖片／黃浩謙攝）

韋柏風球｜交通服務 可嘗試主動額外付款預約的士

有的士工會指出，乘客在8號風球生效期間電召的士，司機不能擅自收取附加費用，但乘客可主動額外支付費用預約車輛。惟部份車主並未為司機購買風災保險，一旦工作期間發生意外未必受保，因此部份司機在打風期間不會開工。

「星群的士SynCab」7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

韋柏風球｜交通服務 的士車隊星群暫停召車服務

「星群的士SynCab」在7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊，並即日正式投入服務。星群的士指出，當天文台發出8號風球，不會再提供召車服務，屆時司機會盡快完成車程，尚未接載的訂單會取消及自動退款。

Uber將暫停平台服務至改發3號風球。（資料圖片／梁鵬威攝）

韋柏風球｜交通服務 Uber暫停召車服務

根據過往Uber的措施，或為了保障司機的安全，當天文台發出8號或以上風球，平台將暫停召車服務，直至天文台改發3號或以下風球。