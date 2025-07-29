袁海文涉誹謗醫美公司　否認為個人目的開記招　因政治生涯已倒數

前深水埗區議員袁海文被指於2020年疫情期間召開記者會，指有美容院假借「醫學」名義如常營業，有醫美公司稱曾被袁點名批評，惟該公司實以診所經營，指袁的言論屬誹謗。袁今(29日）就指控在高等法院出庭自辯，稱當時以公共衛生為由召開記者會，至今仍相信其當時說法，袁又否認為個人目的召開記者會，因他看到當時的政治環境，已知其政治生涯在倒數。



原告為名人醫學美學有限公司，被告為袁海文。原告指袁於2020年12月18日召開記者會，聲稱有美容中心違反政府停業令，曾點名包括原告的公司，並形容這些公司為了牟利，不配合防疫政策，「等同食緊公營醫護既人血饅頭」。原告稱其公司是「診所」而非美容院，指袁的言論構成誹謗。

被告袁海文案發時是民主黨在深水埗區的區議員。(朱棨新攝)

袁承認其發言不是法律意見

袁今作供時指，涉案時他是以深水埗區議員、香港美容監察發起人，和民主黨消費權益及醫療政策副發言人身份，召開記者會。他在記者會上指原告假裝「診所」，違反第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，原告質疑袁不具專業資格就有關條例提供意見。袁同意他不是律師，其所發表的不是法律意見。

承認若有索取法律意見會更好

原告即指袁發言前應尋求法律意見，袁承認當時未有這樣做，但指政府草擬相關法例時，都想一般人看得懂，他閱讀條文時，也非常小心，曾經和醫生等討論。他同意，索取正式法律意見會更好，因為可以加強說服力，但不一定要取得法律意見，才可表達其意見。

若法庭裁定令他心悅誠服願道歉

袁續指，至今仍相信他在記者會所言屬實。原告問，若法庭裁定其說法是錯誤，袁會否向原告道歉。袁稱若法庭的裁定令他心悅誠服，他可以向原告道歉。除非法庭裁定針劑注射不是美容目的，他否認指美容目的提供療程無論是否由醫生進行，都是違反第599F章。

召開記者會想社會配合政府政策

袁又指當時疫情嚴峻，政府才頒布停業令。他為了公共衛生，才召開記者會 ，希望社會配合政府政策，政府亦做好執法工作。

當時已知政治生涯在倒數

原告續問，袁召開記者會是否個人目的或動機，袁否認，並指在2020年11月後，香港的政治環境令他知道，其政治前途和議員生涯已開始倒數，他已不再考慮日後可成為立法會議員，強調召開記者會，只是回應公眾的擔憂。

案件編號：HCA192/2021