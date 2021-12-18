不獲續任消委會委員　袁海文：預計之中　見不到與工作質素有關

政府昨日（17日）公佈委任消委會委員，現時唯一在政府諮詢架構的民主派人士、民主黨袁海文不獲續任。袁海文表示，不獲續任是預計之中。
續以民主黨消費者權益政策發言人發聲
袁海文表示不獲政府續任是在預計之中，看不到續任與否出席率高低、發言質素、處理個案數字有任何關係。他說，消委會工作認真而嚴謹，過去兩年自己已盡力提出市民所關心和重要的消費者權益事宜。他表示，未來續以民主黨消費者權益政策發言人身份發聲。
政府昨日公佈，袁海文及徐晉暉在12月31日成任期後離任。徐晉暉在2016年1月1日起成為消委會委員，是完成3屆共6年任期後離任。而袁海文則僅做了兩年任期，同時獲委任的馮潔鳴、麥嘉晉、彭楚夫全數獲得續任。
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袁海文擅長處理消費者權益事宜，10月接受《香港01》專訪時表示，9月初悅榕莊結業事件 收到超過1,000宗求助，「相信全香港沒有一個議員收的求助比我多，甚至消委會都未必有」。他提到，曾經連續三晚通過網上視像方式聆聽苦主訴求，了解大量個案細節，執法部門亦禮貌地主動聯絡他索取有用資料，最終海關拘捕悅榕莊一名男董事。
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