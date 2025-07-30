八達通數據揭港人北上愈玩愈遠 重慶等4城市使用量按年最多增3倍
【八達通／CHIIKAWA／全國通／跨境支付／北上旅遊／日本旅遊／泰國旅遊／韓國旅遊】有見年輕人熱愛旅遊，同時又傾向使用手機電子支付，八達通本月初在App開通旅遊專頁，涵蓋泰國、韓國及內地的跨境二維碼支付；內地高鐵預訂服務；以及東南亞部份國家的召車服務，以便用戶可快速打開相關頁面。
根據八達通全國通卡的數據顯示，港人北上旅遊愈玩愈遠，今年4月至6月的使用量錄得顯著升幅，其中廣東省以外的武漢、天津、重慶及青島，更按年增一至三倍。
CHIIKAWA大受年輕人歡迎，八達通將推出CHIIKAWA實體及手機八達通，用戶在8月1日至31日期間，可在八達通App預訂，其中實體成人八達通卡售128元、手機版每款售18元，每個用戶限購4張實體卡。
八達通App本月初推出旅遊專頁 集合跨境支付及召車功能
八達通近年積極拓展手機支付業務，消費業務及產品總監葉勁生透露，由於通過數據發現，Z世代（即1995年至2009年出生）約80%為手機八達通用戶，加上他們熱愛旅遊，因此本月初特地在App推出旅遊專頁，以便用戶快速打開相應的付款或境外召車頁面。
該旅遊專頁設有多項功能，例如跨境二維碼支付，包括泰國的PromptPay、內地的微信支付、韓國的Zero Pay，以及遍佈全球的銀聯支付；另有高鐵火車票預訂服務，以及覆蓋星馬泰越的境外召車功能。
泰國支付金額按月升兩成︰做SPA都用八達通
若以泰國為例，用戶只要打開八達通App，並掃瞄當地支付平台PromptPay的二維碼，便可在800萬個零售點購物，系統將自動兌換至港元，扣除八達通銀包金額付款。
零售業務及合作夥伴總經理黎家聰透露，今年7月份用戶在泰國的日均支付金額，較6月上升超過20%，日均使用量則升30%，單筆最高消費額達到1萬港元，即已觸及到八達通銀包單筆消費金額的上限。
我哋發現原來市民去泰國旅行，用八達通唔止飲飲食食，就連做SPA、睇牙、去寺廟，甚至Golf Course都會用八達通。
八達通全國通卡售出近26萬張 4個內地城市使用量增一至三倍
除了手機跨境支付外，八達通全國通卡去年3月26日推出，隨即被長者搶購一空，持卡人可在內地336個城市及澳門乘坐公共交通工具（澳門僅限巴士）。
黎家聰透露，截至今年6月份，該卡合共售出近26萬張，若對比去年4月至6月份的使用量，有93個城市按年錄得明顯增長，其中4個增一至三倍，為武漢、天津、重慶及青島。全中國方面，今年復活節及暑假的使用量也錄得增長，按年分別增56%及97%。
八達通提醒全國通卡用戶，需定期透過八達通App或增值金額，以更新人民幣兌換港元的匯率，若一年不更新將會無法使用，直至重新更新匯率為止。
日本跨境支付功能何時開通？ 八達通︰積極考慮
此外，去年9月八達通透露正研究與日本當地支付平台合作。再次被問到何時開通支付功能，八達通表示「因應唔同市場需求，我哋會積極考慮」。
CHIIKAWA八達通卡8.1起發售 每個用戶限購4張
八達通上周公布將推出「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」，將於8月1日至31日在八達通App開放預訂。其中實體成人八達通卡售128元，不設按金及儲值額，訂購後最快在9月底將送往用戶登記地址。至於手機版每款售18元，保留期限最長3年。
葉勁生表示，去年曾在社交媒體舉行八達通手機卡面的公眾投票，CHIIKAWA獲得最高票數，因此促成今次的合作。他提醒，每個用戶限購4張實體卡，即每款兩張。
「hololive 0期生」手機卡面意外大受年輕人歡迎
此外，八達通今年首次在動漫節擺攤，葉勁生指出，由於Z世代反映希望手機八達通加入動漫元素，今年3月推出「hololive 0期生」手機卡面，豈料大受年輕人歡迎，該月銷售額相比其他月份高出75%，當中星街彗星的銷量為所有卡面中最高。