八達通數據揭港人北上愈玩愈遠　重慶等4城市使用量按年最多增3倍

【八達通／CHIIKAWA／全國通／跨境支付／北上旅遊／日本旅遊／泰國旅遊／韓國旅遊】有見年輕人熱愛旅遊，同時又傾向使用手機電子支付，八達通本月初在App開通旅遊專頁，涵蓋泰國、韓國及內地的跨境二維碼支付；內地高鐵預訂服務；以及東南亞部份國家的召車服務，以便用戶可快速打開相關頁面。



根據八達通全國通卡的數據顯示，港人北上旅遊愈玩愈遠，今年4月至6月的使用量錄得顯著升幅，其中廣東省以外的武漢、天津、重慶及青島，更按年增一至三倍。



CHIIKAWA大受年輕人歡迎，八達通將推出CHIIKAWA實體及手機八達通，用戶在8月1日至31日期間，可在八達通App預訂，其中實體成人八達通卡售128元、手機版每款售18元，每個用戶限購4張實體卡。



八達通本月初在App推出旅遊專頁，以便用戶快速打開相應的付款或境外召車頁面。（八達通App截圖）

八達通App本月初推出旅遊專頁 集合跨境支付及召車功能

八達通近年積極拓展手機支付業務，消費業務及產品總監葉勁生透露，由於通過數據發現，Z世代（即1995年至2009年出生）約80%為手機八達通用戶，加上他們熱愛旅遊，因此本月初特地在App推出旅遊專頁，以便用戶快速打開相應的付款或境外召車頁面。

該旅遊專頁設有多項功能，例如跨境二維碼支付，包括泰國的PromptPay、內地的微信支付、韓國的Zero Pay，以及遍佈全球的銀聯支付；另有高鐵火車票預訂服務，以及覆蓋星馬泰越的境外召車功能。

（左起）八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰、消費業務及產品總監葉勁生和交通業務主管鄧翠珊介紹新服務。（歐陽德浩攝）

（左起）八達通消費業務及產品總監葉勁生、交通業務主管鄧翠珊和零售業務及合作夥伴總經理黎家聰介紹新服務。（歐陽德浩攝）

泰國支付金額按月升兩成︰做SPA都用八達通

若以泰國為例，用戶只要打開八達通App，並掃瞄當地支付平台PromptPay的二維碼，便可在800萬個零售點購物，系統將自動兌換至港元，扣除八達通銀包金額付款。

零售業務及合作夥伴總經理黎家聰透露，今年7月份用戶在泰國的日均支付金額，較6月上升超過20%，日均使用量則升30%，單筆最高消費額達到1萬港元，即已觸及到八達通銀包單筆消費金額的上限。

我哋發現原來市民去泰國旅行，用八達通唔止飲飲食食，就連做SPA、睇牙、去寺廟，甚至Golf Course都會用八達通。 零售業務及合作夥伴總經理黎家聰

2024年3月26日，覆蓋內地共336個城市公共交通工具的「八達通．全國通」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

八達通全國通卡售出近26萬張 4個內地城市使用量增一至三倍

除了手機跨境支付外，八達通全國通卡去年3月26日推出，隨即被長者搶購一空，持卡人可在內地336個城市及澳門乘坐公共交通工具（澳門僅限巴士）。

黎家聰透露，截至今年6月份，該卡合共售出近26萬張，若對比去年4月至6月份的使用量，有93個城市按年錄得明顯增長，其中4個增一至三倍，為武漢、天津、重慶及青島。全中國方面，今年復活節及暑假的使用量也錄得增長，按年分別增56%及97%。

用戶可透過八達通App或增值金額更新匯率，若一年不更新將會無法使用，直至重新更新匯率為止。（資料圖片／歐嘉樂攝）

八達通提醒全國通卡用戶，需定期透過八達通App或增值金額，以更新人民幣兌換港元的匯率，若一年不更新將會無法使用，直至重新更新匯率為止。

日本跨境支付功能何時開通？ 八達通︰積極考慮

此外，去年9月八達通透露正研究與日本當地支付平台合作。再次被問到何時開通支付功能，八達通表示「因應唔同市場需求，我哋會積極考慮」。

八達通作為「CHIIKAWA DAYS」大型特展的贊助商，特別推出「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」。（八達通提供圖片）

若購買手機版CHIIKAWA八達通，App內整個界面都會更換成CHIIKAWA風格。（歐陽德浩攝）

CHIIKAWA八達通卡8.1起發售 每個用戶限購4張

八達通上周公布將推出「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」，將於8月1日至31日在八達通App開放預訂。其中實體成人八達通卡售128元，不設按金及儲值額，訂購後最快在9月底將送往用戶登記地址。至於手機版每款售18元，保留期限最長3年。

葉勁生表示，去年曾在社交媒體舉行八達通手機卡面的公眾投票，CHIIKAWA獲得最高票數，因此促成今次的合作。他提醒，每個用戶限購4張實體卡，即每款兩張。

八達通今年3月推出「hololive 0期生」手機卡面大受年輕人歡迎。（八達通提供圖片）

「hololive 0期生」手機卡面意外大受年輕人歡迎

此外，八達通今年首次在動漫節擺攤，葉勁生指出，由於Z世代反映希望手機八達通加入動漫元素，今年3月推出「hololive 0期生」手機卡面，豈料大受年輕人歡迎，該月銷售額相比其他月份高出75%，當中星街彗星的銷量為所有卡面中最高。