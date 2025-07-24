CHIIKAWA八達通｜實體及手機版8.1起限時訂購　搶購方法一文看清

【CHIIKAWA／CHIIKAWA DAYS大型特展／八達通】人氣爆燈的日本動漫CHIIKAWA（譯名︰吉伊卡哇）將於8月1日起在尖沙咀K11 MUSEA，舉行為期24日大型特展。八達通今日（24日）公布，作為展覽的贊助商，特別推出「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」，將於8月1日至31日在八達通APP開放優先預訂，實體成人八達通售價為128元，不設按金及儲值額，而手機版每款售價18元，可愛的CHIIKAWA更會在八達通APP啟動畫面及主頁介面出現。



此外，八達通也提供展覽限定的「着地失敗——展覽限定」卡面，持票觀眾入場後只需透過手機掃瞄二維碼或八達通App即可下載。



八達通作為「CHIIKAWA DAYS」大型特展的贊助商，特別推出「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」。（八達通提供圖片）

八達通今日公布，去年曾在Facebook舉行八達通卡面的公眾投票，當時CHIIKAWA獲得最高票數。創意品牌AllRightsReserved取得官方授權，將於8月1日起主辦「CHIIKAWA DAYS」大型特展，八達通作為贊助商特別推出「CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通」。

CHIIKAWA八達通共有兩款成人版，分為日夜兩個主題。（八達通提供圖片）

CHIIKAWA｜只有實體成人八達通 黑夜版圖案有煙花

CHIIKAWA實體八達通只有成人版，分為日夜兩個主題，只見主角CHIIKAWA、小八及兔兔手持討伐棒，背景則是維多利亞港的天際線，黑夜版的上空更有煙花綻放。

黑夜版的上空更有煙花綻放。（八達通提供圖片）

CHIIKAWA｜實體八達通$128 8.1至8.31八達通APP優先預訂

該實體版八達通的售價為128元，不設按金及儲值額。八達通銀包用戶可在8月1日上午10時至8月31日下午5時，在八達通APP優先預訂。同時在「CHIIKAWA DAYS」大型特展中限量發售。

八達通消費業務及產品總監葉勁生展示CHIIKAWA DAYS珍藏版八達通。（八達通提供圖片）

CHIIKAWA｜手機八達通卡面每款售$18

手機版八達通「CHIIKAWA DAYS」主題卡面同步登場，每款售價18元。手機八達通用戶可於八達通App卡面商店內選購另外兩款上述CHIIKAWA白天或黑夜主題卡面。從此用戶每次付款便可看到CHIIKAWA DAYS卡面，他們更會出現在八達通APP的啟動畫面及主頁介面。

CHIIKAWA｜展覽現場提供著地失敗限定卡面

此外，「CHIIKAWA DAYS」展覽持票觀眾，入場後可下載手機八達通限定卡面。觀眾只需透過手機掃瞄二維碼或八達通App，即可下載CHIIKAWA「着地失敗——展覽限定」卡面。換言之，未能購票的粉絲則不能下載該卡面。