八達通換卡計劃｜部份卡周六失效　免費換卡方法、查到期批次教學

八達通自2020年6月中開始，會恆常地分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少三個月的通知期，並會在通知期內加設特別的「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響，提醒用戶其租用版八達通需要更換。最新一批「到期」八達通將於明日（26日）失效，八達通換卡計劃下免費換卡方法及查詢到期批次方法一文看清。



八達通自2020年6月中開始，會恆常地分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少三個月的通知期，並會在通知期內加設特別的「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響，提醒用戶其租用版八達通需要更換。（資料圖片）

八達通換卡計劃｜查詢你的八達通是否需要更換

網址：https://www.octopuscards.com/onlineform/cardreplacement/announcement/enquiry/tc/step1.jsp

八達通自2020年6月中開始，會恆常地分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少三個月的通知期，並會在通知期內加設特別的「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響，提醒用戶其租用版八達通需要更換。（資料圖片/梁鵬威攝）

八達通換卡計劃｜即將失效八達通的日期及批次

失效日期/八達通號碼

2025年7月26日/15486001 - 15616000、15865001 - 15873000、15891001 - 15935000、24507001 - 24561000、41247001 - 41338000、52414001 - 52554000、96334001 - 96349000、96992001 - 97222000

2025年8月23日/54116001 - 54221000、90448001 - 90924000

2025年9月27日/54221001 - 54312000、98952001 - 99440000

2025年10月25日/96350001 - 96992000、97809001 - 97964000

即將失效八達通的日期及批次

八達通換卡計劃｜可轉移至新八達通的服務／優惠

．八達通餘額

．最近9次消費紀錄

．自動增值服務

．公共交通費用補貼計劃

．屋苑／商業大廈／校園門禁系統

．校園管理系統

．屋苑／商業大廈／校園專用巴士

．九巴月票

．新渡輪月票／假日來回票

．城巴車費優惠

港鐵乘車優惠及服務：

．學生車費推廣計劃 （如適用）

．羅湖／落馬洲特惠乘車計劃 （如適用）

．港鐵全月通

．港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）

．港鐵特惠站優惠（如適用）

．MTR Mobile 登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

八達通換卡計劃｜換卡方法

．轉換為手機八達通

．前往指定地點更換實體卡：到港鐵站或特定商場的八達通服務站直接更換為新的實體卡

八達通換卡計劃｜換卡提示

租用版八達通

．八達通會恆常地分批更換於2002年及其後發出的租用版八達通，每批八達通提供最少三個月的通知期，並會在通知期內加設特別的「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響，提醒用戶其租用版八達通需要更換。

由2021年10月20日起，我們會恆常地分批更換於1999年及其後發出的銷售版八達通 (包括特別版/限量版八達通、八達通錶、迷你八達通及八達通配飾等）。

銷售版八達通

．由2021年10月20日起，會恆常地分批更換於1999年及其後發出的銷售版八達通 (包括特別版/限量版八達通、八達通錶、迷你八達通及八達通配飾等）。

．每批八達通提供最少三個月的通知期，並會在通知期內加設特別的「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響，提醒用戶其銷售版八達通需要更換以繼續使用八達通服務。

．當八達通失效一年但未被更換，用戶需繳付逾期更換行政費，用戶應儘快前往八達通服務站，將該銷售版八達通内的餘額、服務或優惠轉移至以下任何一款八達通：

另一自備的銷售版八達通 (個人八達通及銀行聯營八達通除外)

另一自備的租用版不記名八達通或樂悠咭 ，或

八達通服務站所發出的新租用版八達通