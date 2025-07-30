動漫節｜5日吸引48地觀眾入場　主辦方：冀打造亞太動漫創意樞紐

一連五日的「第26屆香港動漫電玩節」於周二（7月29日）圓滿閉幕，今年展覽面積破紀錄達34,872平方米，近800個展位匯聚本地及國際品牌參展商達160家，個人參展（包括潮玩設計師和同人）超過610位。展覽期間共接待了48個不同國家地區的觀眾入場參觀，當中包括內地、日韓、美加、歐洲等。入場遊客中，甚至有來自俄羅斯、巴西、南非、不丹、蒙古、秘魯、摩洛哥等，不論參展和參觀兩個層面都非常國際化，打造亞洲動漫新標竿。



▼7月29日 動漫電玩節最後一日▼



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試行1號館與3號館對流安排 秩序良好

一如以往，動漫電玩節全天候人頭湧湧，動漫迷、電玩迷大買特買，滿載而歸。香港國際潮玩博覽及漫畫大師匯，邀請了世界頂級設計師及漫畫家；亞太區Cosplay嘉年華，以及一系列著名動漫聲優、VTuber的舞台示範及表演，引起粉絲台下熱烈歡呼。

大會致力優化人流管理和場地安排，今年試行1號館與3號館對流安排，於指定時段內，允許3號館觀眾重回1號館；而每日首2,000名經1A通道進入3號館的訪客，亦獲贈普通門票1張。結果即使人潮湧湧，依然秩序良好。

▼7月27日 動漫電玩節第三日▼



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特別強化國際化元素 吸引中東等新興市場

香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，今年特別強化國際化元素，包括「香港國際潮玩博覽」匯聚來自12個國家及地區的頂尖設計師，以及首度實現同人文化吸引中東等新興市場參與等。這些努力都是為了將香港打造成為亞太區動漫創意樞紐，讓全球動漫愛好者在此交流，推動產業創新發展。

同人攤位激增一倍 匯聚日韓歐美及阿拉伯

獲文化體育及旅遊局文創產業發展處資助的「香港國際潮玩博覽」規模倍增，匯聚全球12個國家及地區68位頂尖潮玩設計師，本地「創天綜合同人祭2025」與「香港世界同人祭2025」首度聯動，同人攤位達562個，較往年激增一倍，日本、南韓、歐美及阿拉伯等國際攤位首度參與，展現國際化多元文化交融。

▼7月29日 動漫電玩節的「亞太區Cosplay嘉年華」▼



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Cosplay大賽雙人組冠軍將出戰日本

其中，本屆「動漫Cosplay大賽2025」首設單人組及雙人組雙賽制，雙人組賽事與世界Cosplay高峰會World Cosplay Summit（WCS）合作，承辦香港地區預選賽。

經過一連三天決賽，單人組的Rika憑藉《原神》中角色雲堇的扮相和精緻服飾，成功奪冠，獲得6,000港元獎金；雙人組冠軍則由Ronnie & AR★Lu以MONSTER HUNTER的角色勝出，他們從高度還原盔甲的服裝細節，到角色動態神韻皆完美重現，獲得評審一致讚譽。Ronnie & AR★Lu更獲得機票酒店全額資助，明年代表香港赴日本名古屋出戰WCS2026總決賽，與來自世界各地的頂尖Cosplayer同台競技。

▼動漫電玩節 日本虛擬偶像組合登場▼



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人氣聲優、動漫歌手及虛擬偶像組合亮相

大會今年特邀多位日本頂級聲優及動漫歌手來港獻藝，包括人氣聲優茅原實里、甜美派動漫歌手牧野由依、鬼才歌手財部亮治，《進擊的巨人》聲優梶裕貴等。眾人演繹經典動漫神曲，引來台下觀眾齊齊大合唱，讓不少動漫迷重拾青春回憶。

此外，日本超人氣虛擬偶像組合VTuber hololive領軍人物FUWAMOCO首度與香港粉絲見面，可愛表現引起全場粉絲哄動，氣氛熱烈。