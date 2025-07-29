動漫電玩節最後一日｜Coser者們感不捨毋懼黑雨：唔閉館我都會嚟

今（29日）是香港動漫電玩節的最後一天，天文台今早9時10分發出黑色暴雨警告訊號，但仍有大批市民無懼雨天到場參與活動。動漫節一連五日，不少動漫或電玩愛好者會多次出席。五日的展期中，有coser一共來參與了4天，稱是因為可在活動中找到同樣愛好cosplay的朋友。她認為，主辦方選擇在黑雨不閉館的做法無問題，更指「只要唔閉館我都會過嚟」。



天文台今早9時10分發出黑色暴雨警告訊號，但仍有大批市民到場參與動漫節。（鄭子峰攝）

天文台今早9時10分發出黑色暴雨警告訊號，但仍有大批市民到場參與動漫節。（鄭子峰攝）

陳小姐（左）今早10時許到達會場，她認為主辦方選擇在黑雨不閉館的做法無問題。（董素琛攝）

5日動漫節她來了4日 每日扮演不同故事

動漫節一連5日陳小姐來了4天，皆因可在活動中找到志同道合、同樣喜歡cosplay的朋友。她說，來參與活動的4天，每日都會扮演不同的角色，今日（29日）扮演的是遊戲《第五人格》中的心理學家長夜，稱是因為喜歡角色的背景故事。

花三小時化妝 女Coser：被人集郵嗰時最開心

她續說，今早6時已起床，用上兩至三小時化妝扮演此角色，指cosplay最開心的是「被人集郵嗰陣時」，認為付出的時間值得。

天文台今早發出黑色暴雨警告訊號，陳小姐認為未有影響到她參與動漫節的心情，又指「只要唔閉館我都會過嚟」。她認為，主辦方選擇黑雨不閉館的做法好壞是「見仁見智」，「我就覺得冇咩問題，因為呢個活動係有好多人會用心去準備，如果咁臨時話取消嘅話，我覺得其實係幾唔負責」。她又認為，今天來參與動漫節的人流與她想像中沒有太大出入。

盧小姐對能參與動漫節感到開心，亦為動漫節已到尾聲感到可惜。（鄭子峰攝）

另一位Coser盧小姐，動漫節5天中來了3天，來的日子同樣是每天都cosplay不同的角色。她今日花上逾一小時準備，扮演漫畫角色貞德，並於早上約11時來到動漫節會場。她為能參與動漫節感到開心，亦為動漫節已到尾聲感到可惜。

盧小姐（右）對天文台今早發出暴雨警告訊號感到擔心。（鄭子峰攝）

天文台今早發出黑色暴下警告訊號，盧小姐感到擔心，「因為朝早化妝嘅時候擔心化完妝佢就唔開」。她認為主辦方黑雨下如常舉行動漫節的安排很好，「朝早起身嗰啲coser就唔會白白化妝」。