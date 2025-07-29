動漫節最後一日有展商推半價模型吸客　今屆旺丁人流增兩至三成

一連五日動漫電玩節今日（29日）來到尾聲，有售模型等多種產品的參展商說，今年來參與動漫節的整體人流較去年多兩至三成，但生意額只與去年持平，「經濟唔好，可能消費會保守啲」；亦有參展商認為今年動漫節的銷情理想，指每日光顧攤位的客人均較去年多一至兩成，且不少人在店內的購物金額均過千元。



參展商「Toca Loca」負責人曹先生認為，今年動漫節的人流較去年多二至三成，但料因經濟不景，生意額會與去年持平。（董素琛攝）

參展商「Toca Loca」共有3個攤位，主要售賣模型、盲盒及食物外型小袋。從擺放在攤位較出位置的產品所見，每個模型的價錢約數百到二千多元不等、盲盒價錢不足二百元；小袋則售逾百元。

旺丁未旺財?參展商：經濟唔好可能消費會保守啲

負責人曹先生說，三個攤位的生意平均，認為今年的銷售額會與往年持平。他補充說，今年動漫節所售出的最大一單金額為兩萬多元，為模型類產品。他認為，今年動漫節的人流較去年多二至三成，但攤位的生意未有因此受惠，「經濟唔好，可能消費會保守啲」。

動漫電玩節最後一日 有攤位推盲盒買四送一 部份模型半價

天文台今早發出黑色暴雨警告訊號，曹先生說擔心會影響銷情及人流，幸好發現到場的人流未受黑雨影響。動漫節來到最後一日，他說攤位有提供如盲盒買四送一、部份模型半價等的優惠，希望能提升銷售金額。

參展商「羚邦 Medialink」負責人吳小姐認為，今年動漫節的銷情理想，不少人在店內的購物金額均過千元。（董素琛攝）

另一參展商「羚邦 Medialink」出售動漫角色福袋、精品公仔等產品，以其攤位告示牌顯示會員限定的「8款人氣福袋」而言，價錢分別為$380元及$480元，其中兩款更已售罄。負責人吳小姐認為今年動漫節的人流暢旺，指每日光顧店舖的人都較去年多一至兩成。她又認為，今年來參與動漫節的外國及內地旅客數量均有上升，指店舖的本地客人與遊客的佔比為8比2。她透露，今年的銷情理想，不少人在店內的購物金額均過千元。

「羚邦 Medialink」的攤位外大排長龍，不少人排隊等候購物。（董素琛攝）

「羚邦 Medialink」出售動漫角色福袋等產品，其攤位告示牌顯示會員限定的「8款人氣福袋」，其中兩款更已售罄。（董素琛攝）

天文台今早發出黑色暴雨警告訊號，吳小姐說初時感到擔心，幸好大會公布安排及時。她認為主辦方在黑雨下照常舉行的安排妥當，指黑雨時要留在安全地方，而動漫節是室內活動，認為對市民而言安全。