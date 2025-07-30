外勞司機意外率不超過10%　議員倡月薪至少3萬　陳美寶：成本問題

過去兩年小巴和客車司機獲批輸入外勞，運輸及物流局局長陳美寶今天（30日）公布截至上月有716名外勞司機投入服務，形容駕駛經驗豐富，滿足乘客需求。被問到行內人手仍不足，會否增加配額或規定外勞司機月薪至少3萬元，防止低薪，陳美寶指會持續評估人手需求，適時檢討計劃，又說僱主都需負擔成本，希望行業持續健康發展。



陳美寶指，有716名輸入司機透過計劃考取駕照，包括422名公共小巴司機、167名本地客車司機和127名跨境巴士司機。（鄧宇詩攝）

「A4聯盟」立法會議員林素蔚今日（30日）就運輸業輸入勞工質詢政府，並關注計劃的實施數字。（歐嘉樂攝）

716名外勞司機成功考牌 合格率優於本地司機

「A4聯盟」立法會議員林素蔚今日（30日）就運輸業輸入勞工質詢政府，關注計劃的實施情況。陳美寶指，運輸業1700個外勞配額，已全數批出，截至上月底，有716名輸入司機考取駕駛執照，當中包括422名公共小巴司機、167名本地客車司機和127名跨境巴士司機，三者考牌合格率為43%、43%、55%，形容優於本地司機。去年本地小巴與巴士司機的考試及格率，分別為15%和30%。

過去兩年小巴和客車司機獲批輸入外勞。（鄭子峰攝）

外勞司機意外率不超過10%

根據營辦商向警方報案的交通意外數字，去年1月至今年4月底的16個月內，分別共有1115宗交通意外涉及小巴，554宗涉及客車，當中111宗涉及輸入小巴司機及18宗涉及輸入客車司機，分別佔比低於10%和約3%，形容外勞司機駕駛經驗豐富，交通知識充足。

過去兩年小巴和客車司機獲批輸入外勞。（鄭子峰攝）

過去兩年小巴和客車司機獲批輸入外勞。（鄭子峰攝）

增加輸入外勞配額？陳美寶：持續檢討

林素蔚又稱，業界反映人手仍短缺，當局會否增加計劃配額，及推出第三輪申請。她補充，由僱員再培訓局、第三方培訓機構和小巴營辦商協辦，針對本地司機的「先聘請後培訓」計劃，有否培養人才的具體目標數字。

陳美寶表示，隨著行業內司機高齡化和旅客數字回穩，輸入司機不能解決長期人手不足的問題，政府會持續評估人手需求，適時檢討計劃。至於「先聘請後培訓」計劃，陳美寶指首批學員已在今年4月上班，說明計劃行之有效，故合作會持續，「多管齊下推廣本地招聘」。

對於行業人口仍短缺，工聯會立法會議員黃國認為要關注輸入司機人工低的問題。（盧翊銘攝）

工聯會倡外勞司機月薪至少3萬 陳美寶：僱主都有成本

司機行業人手短缺，工聯會黃國認為與外勞司機人工低有關，指部分營辦商甚至向外勞司機開出2.2萬元的低薪，「會否考慮輸入外勞嘅工資中位數，係咪應以疫情前三萬蚊，作為合理標準？」

陳美寶表示，推出計劃時有和僱主協商及調查司機入息水平，固然外勞司機冀收入提升，但僱主都要負擔成本，強調希望推出措施令運輸行業生意的收入提升，維護行業持續健康發展。