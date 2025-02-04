小巴外勞司機駕駛合格率四成　一半人重考　合格率一年間升3%

外勞小巴司機駕駛考試合格率受關注，運輸署去年一月披露合格率只有39%，當時的運輸及物流局局長林世雄解釋僅56人參加考試，「基數細，不需過度演繹」。事隔一年，900個公共小巴司機名額已全數批出，有726名外勞小巴司機駕駛考試共1,453次，合格率約42%。換言之，基數變大後，合格率增加3%，一半人要重考。



不過，本地小巴司機駕駛合格率更低，2023年有247次公共小巴駕駛考試，合格率僅17%。



時任運輸局局長林世雄隨後上電台節目，指外勞小巴司機基數細，「（合格率低）唔需要特別過度演繹」，並指看不到司機考牌時有積極性不足情況。（黃浩謙攝）

一半外勞小巴司機重考駕駛考試

運輸及物流局昨日（3日）書面回覆立法會交通事務委員會，交代外勞小巴司機的駕駛考試數據。

局方指，自2023年7月推出運輸業輸入勞工計劃，其中900個公共小巴司機名額已全數批出。截至去年底，有726名外勞小巴司機參與1,453次駕駛考試，當中727次屬重考，合格率約42%。

去年合格率不足四成 當局曾指「基數細，不需過度演繹」

去年1月，運輸署向《香港01》透露有約91名外勞司機到港，其中56人已參加駕駛考試，只有22人合格，合格率不足4成，只有39%。時任運輸及物流局局長林世雄隨後上電台節目解話，指參與考試的外勞小巴司機基數細，「（合格率低）唔需要特別過度演繹」，並指看不到司機考牌不夠積極的情況。

換言之，基數變大後，合格率增加3%。