腦膜炎雙球菌｜疫苗科學委員會不建議將疫苗納入兒童免疫接種計劃

​衞生署（30日）表示，衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會於本周初召開會議，檢視侵入性腦膜炎雙球菌的本地流行病學情況、世界衞生組織最新建議和海外經驗，以及衡量接種腦膜炎雙球菌疫苗的風險及好處，更新香港接種腦膜炎雙球菌疫苗建議。由於香港侵入性腦膜炎雙球菌的發病率非常低，從公共衞生角度而言，科學委員會並不建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。



衞生署7月30日公布衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會不建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。（資料圖片）

衞生署：​香港侵入性腦膜炎雙球菌發病率非常低

衞生署指，由於香港侵入性腦膜炎雙球菌的發病率非常低，從公共衞生角度而言，科學委員會不建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。

​衞生署指，基於感染風險，科學委員會建議以下人士接種合適的腦膜炎雙球菌疫苗作個人保護:

科學委員會建議3類人士接種合適的腦膜炎雙球菌疫苗

1.有較高暴露風險的外遊人士，包括

．在旱季（12月至6月）前往非洲撒哈拉沙漠以南地區，應諮詢醫生接種ACWY型四價腦膜炎雙球菌疫苗；

．前往沙地阿拉伯麥加參加朝覲、小朝，應接種ACWY型四價腦膜炎雙球菌疫苗；

．前往其他腦膜炎雙球菌感染流行或爆發地區，應接種與當地流行的血清型相符的腦膜炎雙球菌疫苗；

．長期旅客（如求學），應接種目的地衞生當局建議接種的腦膜炎雙球菌疫苗；

2.免疫力弱人士（晚期愛滋病病毒感染、終末補體成分缺乏及無脾）;及

3.恆常接觸腦膜炎雙球菌分離株的實驗室人員。

衞生防護中心提醒市民要做好個人衞生措施，預防腦膜炎雙球菌感染。（資料圖片）

衞生防護中心呼籲採取預防腦膜炎雙球菌感染措施：



• 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



• 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；



• 避免到人多擠迫的地方；



• 避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



• 前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及



• 從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

