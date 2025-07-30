AC米蘭前班主李勇鴻被指欠債2.89億美元　官指李無能力還頒令破產

曾收購足球勁旅AC米蘭的中國商人李勇鴻，被指在債券認購協議中擔任擔保人，確保債券發行人，向購買債券的公司還款。惟發行人未有還款，李因此被追討2.89億美元(約22.6億港元)。他未能償還涉款，被提出清盤呈請。高等法院法官早前頒令李破產，並於今(30日)頒發判辭解釋理據。判辭透露，李爭議拖欠的金額，指呈請人錯誤計算利息，惟法官指即使接納李的說法，李扔拖欠1.65億美金。法官續指，李無能力還款，遂頒令他破產。



2017年夏天入主AC米蘭的新班主李勇鴻。(資料圖片)

李勇鴻曾任AC米蘭班主，但1年多之後便告易主。（Getty Images）

五名呈請人為：Sheng Rong Stable Investment Fund Limited、Zhi Hua Stable Investment Fund Limited、Shen Zhou Long Yuan Industry Investment Fund Limited、Zhu Hua Cheng Rong Industry Investment Fund Limited和Long Teng Zhi Zhong Industry Investment Fund Limited，均為中信金融資產的附屬公司。

李曾擔任債券擔保人

入稟狀指，李勇鴻曾經透過多間公司，包括Rossoneri Advance Co.,Limited，持有著名意大利球會AC米蘭。而Rossoneri Advance Co.,Limited和五名呈請人簽訂債券認購協議，五名呈請人向Rossoneri Advance Co.,Limited認購債券。而李則擔任債券的擔保人，若Rossoneri Advance Co.,Limited未支付欠款，李需支付未償還的金額。

5呈請人指李欠款達22.6億港元

而5名呈請人於2024年10月18日，向李送達法定要求償還書，要求他償還2.89億美元(約22.6億港元)。惟李未有還款，5名呈請人於本年2月遂向李提出破產呈請。

李曾爭議呈請人計錯利息

李反對該破產呈請， 並質疑涉案金額並不準確。李指，涉案2.89億美元是包括1.86億美元本金和1.02億美元的利息，質疑5名呈請人錯誤計算利息。李又指，Rossoneri Advance Co.,Limited曾向5名呈請人支付1100萬港元。惟5名呈請人指，即使李爭議的金額屬法庭接納，李扔拖欠1.65億美金，而李未有償還該金額。

官指李並無意償還款

法官同意5名呈請人的說法，又指李收到法定要求償還書逾10個月，但李無意償還不爭議的金額，也沒有證據顯示他有財政能力償還該金額。法官指，李明顯不能還款，遂頒令他破產。

案件編號：HCB 874/2025