伯明翰前班主楊家誠山頂豪宅獲2.8億洽購　或還清法庭欠款免入獄

英甲球會伯明翰前班主楊家誠，因清洗逾7.2億元黑錢罪成判囚6年。法庭於2018年頒令充公楊的3.38億元資產，並須一年內支付，否則要坐監。惟因疫情等原因，楊獲准延期還款。



楊家誠上月在庭上透露，正在放售山頂白加道31號豪宅。市場消息指豪宅已淪為銀主盤，並於最新獲新買家以2.8億元洽購，呎價約8.7萬元。據悉，楊家誠至今已向法庭支付1.04億元，若單位成功沽出即有機會還清法庭所有欠款，免除入獄。



市場消息指，上述物業為山頂白加道31號B號屋，實用面積約3,203平方呎，屬三房三套間隔，設有平台花園、天台等合共逾3,700平方呎的戶外空間。物業早於2014年時曾推出市場放售，惟受司法程序影響未能出售，直至去年年中正式委託測量師放售，當時叫價4.1億元。據悉，單位已淪為銀主盤，最新獲買家以2.8億元洽購，即較去年叫價下調1.3億元或32%，折合呎價約8.7萬元。

資料顯示，楊家誠早於2005年以1.46億元購入物業，單位最新洽購價較19年前買入價帳面升值1.34億元或92%。

山頂白加道31號獨立屋。

楊家誠擁有山頂白加道31號的獨立屋，他早前曾放售（紅框）。山頂白加道屬香港傳統的豪宅地段之一，城中不少高官、富豪的寓所均雲集於此，當中白加道15號則是政務司司長官邸。（黃框）

在本月底前支付部分款項、將取消聆訊

法庭就洗黑錢案的充公令下達至今6年，楊只支付1.04億元。案件於上月再度聆訊，因楊家誠透露正放售山頂物業，法庭批准楊延期還款並暫將案件押後至本月22日再訊，若楊氏賣樓套現後支付部分款項，聆訊將取消。

楊家誠為案件作證時，曾被辯方指他利用球會騙財，楊否認其事。（資料圖片）

充公令指若一年內未繳款須坐監10年

楊家誠涉於2001至07年間，用三個個人銀行戶口及兩個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年，上訴至終審法院被駁回。此外，法官於2018年頒令，充公楊的3.38億元資產，若他未能在一年內繳交，需以10年監禁替代。