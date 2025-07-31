基孔肯雅熱｜衞生署歐家榮：本地傳播風險較大　但不會變成風土病

廣東省爆發基孔肯雅熱疾病，個案超過超過4,800宗，澳門及深圳亦先後出現確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（31日）在香港電台節目中表示，由於該病毒傳播能力高，香港有輸入個案及局部傳播的風險較大。但他指香港有良好本港有良好監測系統，認為不會變成風土病。



基孔肯雅熱及登革熱一樣，透過蚊媒傳播。

傳播力比登革熱更高 歐家榮形容「來勢洶洶」

歐家榮表示，基孔肯雅熱「來勢洶洶」，全球共有22萬宗確診個案，主要來自位於南美、南亞及太平洋島國等地區。他指，現時廣東省亦有多宗爆發，加上基孔肯雅熱病毒的潛伏期較短，其傳播能力比登革熱更高，相信本地大機會出現輸入個案，局部傳播的風險達中至高水平。他指，政府得知爆發基孔肯雅熱後，已在香港各陸路口岸加強宣傳教育，並於深圳海關建立通報機制，一旦内地有懷疑確診個案，會通知港府。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，若有患者懷疑感染，應到醫院做進一步檢測和治療。(林遠航攝）

歐家榮指，政府已通知全港醫生及醫院留意基孔肯雅熱病毒，並向他們派發核酸檢測。若有患者懷疑感染，應到醫院做進一步檢測和治療；患者要通知醫生他們於潛伏期曾到訪哪些地方，政府會在相關地點進行滅蚊工作。

他指，市民若擔心感染，應做好防蚊措施，例如穿著寬鬆的淺色長袖衣褲及噴蚊怕水等等。